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黃仁勳還沒去逛通化夜市！水果攤阿婆「7字」送暖 客讚：台灣精神

聯合新聞網／ 綜合報導
通化街夜市的阿婆水果攤老闆娘，輝達執行長黃仁勳每次去逛夜市都會來跟她買水果。聯合報系資料照
通化街夜市的阿婆水果攤老闆娘，輝達執行長黃仁勳每次去逛夜市都會來跟她買水果。聯合報系資料照

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳於台北國際電腦展（Computex 2025）再度造訪台灣，而逛夜市是他每次來台必去的行程之一，所到之處也吸引不少民眾朝聖一睹AI教父風采。不過這次黃仁勳還沒有空去逛夜市，經常光顧的通化街夜市水果攤阿婆受訪時仍說「謝謝他帶財給我」，簡單7個字讓一旁的客人也稱讚懂得飲水思源，是最棒的台灣精神。

據《三立新聞網》報導，黃仁勳這次來台還未造訪水果攤，阿婆被問到是否想對黃仁勳說什麼？她僅表示「謝謝他帶財給我」，水果攤忙碌招呼客人之餘，不忘感激黃仁勳，旁邊的客人則大讚阿婆擁有台灣精神，做人懂得感恩。

位於通化夜市（臨江夜市）的這家阿婆水果攤是黃仁勳的愛店，去年黃仁勳在Computex演講時還突然提到阿婆水果攤很好吃，要大家快去找她買，當時阿婆也透露，黃仁勳最愛吃的水果是番茄跟情人果。

此外，去年黃仁勳於台大體育館演講時表示，他覺得阿婆非常努力，他喜歡看到努力的人成功，希望大家多去阿婆水果攤捧場。

而黃仁勳今年1月與台積電創辦人張忠謀會面後，更立刻前往阿婆的水果攤，一口氣買了3000元的水果，並送上大紅包讓阿婆過好年，阿婆則當場感謝他，並開心地說道，「因為你，我生意很好耶！」溫暖有趣的互動至今仍為眾人津津樂道。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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