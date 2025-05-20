整理包／輝達總部確定！北士科T17、T18在哪？「只租不賣」神秘地主又是誰？

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日宣布，台灣總部「星群」將設在台北市的北投士林，消息一出隨即震撼市場，也使北士科的討論熱度大幅升溫。

▌北士科在哪？

北投士林科技園區-區位優勢圖。圖擷自北投士林科技園區官網

北投士林科技園區（Beitou Shilin Technology Park，BSTP），簡稱北士科，位於北投區與士林區交界，占地約94.38公頃，與兒童新樂園、科教館、天文館等接壤。也鄰近新光醫院、陽明交通大學、榮總醫院、臺北護理健康大學等，是接下來台北重點發展區域。

園區範圍主要分為兩部分，東側（軟橋段）由文林北路、承德路、外雙溪、磺溪圍成的四角地組成，內有中正高中、文林國小等學校。西側（新洲美段）為福國路與外雙溪所夾腹地，西起洲美快速道路，東至承德路。

▌北士科T17、T18是什麼？

公共工程概況-所有建設項目清單。圖擷自北投士林科技園區官網

仁寶是鄰居 得標T16占地比輝達更大

根據「北投士林科技園區」官網資訊，園區分為市有地及私有地，市有基地編號為T3、T4、T12、T16、T17、T18。其中T16面積4.49公頃，已由仁寶得標興建總部，剩下的僅剩由新光人壽得標開發的T17、T18基地，合計面積3.89公頃，符合輝達台灣總部至少3公頃土地的選址條件。

新光人壽2021年 得標T17.18地上權50年

新光人壽於2021年分別以28億元、16億元標得北士科T17、T18基地地上權，地上權存續期間為50年，投資金額可達140億元以上，新光人壽須於2027年2月14日前取得全部建物使用執照。

未來，新光人壽若是想移轉地上權，須與輝達、台北市府進行三方協商，過程複雜，非短時間內可敲定。產業界人士表示，若以「民間對民間」方式，新壽幫忙蓋好總部建物，再租賃給輝達，應是最有效率的途徑，也沒有適法性的問題。

▌北士科神秘地主起底

北投士林科技園區以後起之勢，成為多家建商、財團插旗卡位的明星標的。根據「今周刊」報導，北士科這塊燙金的土地，分別掌握在4大實力雄厚的地主手中。

1.賴氏家族

位於文林北路福星公園內的「賴氏古厝」建於1915年，為宗親人數高達一、兩百位的賴氏家族在北投的發源地，2006年台北市政府文化局將其登錄為歷史建築。

據說賴氏家族在北士科擁有上萬坪土地，多數已賣給建商，也有部分與建商合建分屋，預估手上應該還有1千多坪土地。知情人士透露，賴家人偏向資產傳承、只租不賣，因為父執輩希望子女持有不動產出租，可以有源源不絕的租金收入。

2.莊子華家族（隆遠集團）

台北市三大神秘地主之一的隆遠集團，源自大稻埕自清朝發跡的百年家族「莊義芳商行」，也是北士科園區內最大的私地主。董事長莊子華曾自曝，家族從曾祖母的清朝時代就在雙北買地，「多到數不清」。

民國80幾年起，莊子華和母親，也就是台灣傳奇地王「吳老師」，分別透過法拍土地、仲介介紹各自陸續買進北士科的農地，投資累積擁有北士科600餘坪的土地，成為大地主，也在111年轉型建商推出建案「心仝聚」。

3.財團法人地藏悲願基金會（地皎法師）

北士科的土地熱，連社子島的地藏禪寺也不缺席。根據地籍資料顯示，北士科軟橋段16號土地，持有者為財團法人地藏悲願基金會，董事長為林慧，法號「地皎法師」，在佛教界十分響亮，也被稱為「天王劉德華的御用法師」。

地藏悲願基金會在2018年以每坪150萬元買下北士科軟橋段16號土地，規劃興建「林慧明宗祠及宗教新建工程」，建築面積近913平方公尺，外觀以白色及咖啡色為主，地上10層、地下3層，其中包含「大殿祭祀空間」，6樓以上則為寄宿住宅。

4.台塑集團王家（透過佳照投資）

與新禪寺位置相近的軟橋段13地號及軟橋段5地號，根據地籍資料，兩塊地的持有人都與台塑王家有關連，未來土地用途尚不明確。其中13地號入手時間在2017年10月，每坪單價128.2萬元，較相鄰的地藏禪寺基地便宜許多。

▌輝達落腳北士科 有何影響？

輝達海外總部選定在北士科，但地方憂心塞車將會更塞，恐惡化成內科2.0。本報資料照片 黃瑜萱

．股價

AI產業龍頭輝達進駐北士科消息一曝光，素有「士林三寶」之稱的士電、士紙、新紡，均因在當地擁有可觀的土地資產，19日三家公司的股價因此消息激勵表現強勁，士電漲半根停板，士紙、新紡都收在漲停價位。

．房價

北士科為台北最後一塊大型重劃區，過去吸引建商爭相插旗，在黃仁勳宣布將在此建台灣總部後，各界紛紛看好區域房價在題材帶動下將有一波大漲勢，預估短期內有機會單坪上看120萬。昨（19）日市場就盛傳，當地有在售新案的建商「封盤」不報價，「待價」效應備受關注。

在地業主分析，輝達進駐北士科，相關公司包括電子和醫院等，預計將在附近設立據點，且企業未來招募員工，平均年薪預期會很高，將會將帶動附近的店家、餐飲等行業，不過要短期暴漲甚至超越南港、內湖，應該有難度，但估計未來5到10年房價趨勢是大漲小回。

．交通

輝達台灣總部落座北士科，可帶動在地開發，地方固然表示歡迎，但也憂心交通塞車恐惡化為「內科2.0」。

在地的建民里長簡妤年指出，很多舊社區想要都更，里民目前樂觀看待房價，倒是交通部分應會比較衝擊，但因還有4、5年時間，還要看市府如何因應。整體來說，里內氣氛都滿振奮的，也推測輝達進來，輕軌興建將會加速。

．前景

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真分析，輝達進駐北士科意味著被視為台北市最後一塊科技廊道拼圖的北投士林科學園區正式完整成形。

北士科園區規劃原先就是以AI、高效能運算、機器人等相關產業進駐，朝向「智慧跨域園區」發展，未來搭配南港軟體產業園區、南港生技產業聚落BOT案-台北生技園區，以及圓山新創園區，還有社子島生態系等等，可以讓整個台北市科技廊道的發展更加完整。