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輝達落腳北士科地方憂交通 輕軌何時蓋?捷運局曝進度

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
地方憂心北士科周邊交通，恐重蹈內科交通惡夢，北市議會交通部門質詢，議員質詢北士科交通規畫。記者林麗玉／攝影
地方憂心北士科周邊交通，恐重蹈內科交通惡夢，北市議會交通部門質詢，議員質詢北士科交通規畫。記者林麗玉／攝影

輝達海外總部確定落腳北士科。不過地方憂心北士科周邊交通，恐重蹈內科交通惡夢。捷運局長鄭德發表示，目前輕軌規畫4月已招標優先路網評估，至少6年才能綜合規畫結束，至於形式，北市沒有平面輕軌條件，會傾向蓋高架輕軌。

北市議會交通部門質詢，針對接下來北士科，包括輝達等企業總部陸續進駐，未來交通如何提前因應？交通局長謝銘鴻說，目前針對北士科的交通會先解決「瓶頸」地點，目前最嚴重是在洲美快下延平北路那一段，去年已經確定可行性評估，已辦完地方說明會，將進入設計規畫施工階段。

謝說，在輝達宣布進駐前，北市府今年也有委託規畫士林北投的交通整體規畫，交通局也針對公車路線、場站、自行車道等規畫，還有基地大型開發案都要先行交維計畫審查；還有未來北環斷等，這些工程將施工，會先將工程的期程整體出來，哪些路段會交織就會規畫因應。

北市議員陳賢蔚今天議會交通部門質詢北士科輕軌規畫，能否在輝達總部2029年蓋好前有輕軌？鄭德發說，社子輕軌今年4月已經招標優先路網評估計畫，捷運輕軌要成行，要先納入優先軌道進化、再來可行性評估、綜合規畫、環境影響評估等，依照前面的評估，比較審慎評估，至少要6年才能綜合規畫結束，至於形式，台北市沒有平面輕軌的條件，會傾向蓋高架輕軌。

議員許淑華也質詢目前北士科T17、T18是否有在都市計畫變更？都發局表示，目前新壽有送T17、T18的變更設計方案，目前正在都審，但變更的內容還是高樓形式，目前變更為T17蓋26樓高、T18蓋13層樓，不過對於輝達執行長提出的總部形式，都還沒有進行要變更成這樣。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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