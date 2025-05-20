黃仁勳愛美食 謝金河：會推薦他吃這家

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳喜歡吃美食，來台灣時常去逛夜市、吃美食，成為AI議題外另一個吸引民眾的焦點。不少民眾搶著跟他合照，甚至做成黃仁勳美食地圖，方便有興趣的民眾按圖索驥，也能去吃吃看。財信傳媒集團董事長謝金河今天在臉書表示，如果黃仁勳要他（謝）帶他去吃好吃的，他心中第一順位是烏來老街的秀山，他對秀山的茶油鷄、鱸鰻印象深刻。

黃仁勳昨天擔綱今年台北國際電腦展（COMPUTEX）首場主題演講，在演講最後壓軸宣布，輝達新的台灣總部將落腳北投士林，將盡快開始動工，證實先前傳出地點將設在北士科的消息。有別於先前外傳這是輝達海外總部或是亞太總部，黃仁勳昨日明確指出是台灣辦公室。

聯發科副董事長暨執行長蔡力行今天在台北國際電腦展以「AI無界、智能無限」為題發表演講，黃仁勳再度現身站台相挺，謙稱自己是「營建工人」，現在是在「打造半客製化AI基礎建設」，蔡力行則在演講尾聲送上黃仁勳最喜歡的通化夜市鄭阿姨水果攤的水果表達感謝。

謝金河指出，尋訪美食就像是在找好投資標的，他昨晚受邀參加由樺漢和王品集團共同發起的「𢤦心 食刻」，AI 餐飲文化智造的分享會。樺漢以工業電腦，在邊緣運算的優勢，結合王品集團的餐飲，透過大數據、機器人、演算法，在餐飲服務上提供全方位服務，希望更進一步把台灣的美食推向世界。

謝金河指出，這是當紅的AI新科技結合餐飲美食的跨領域合作，是一個全新的異業結盟模式。他上台先講美食，他是500盤的評審之一，別人推薦的都是米其林，他專挑鄉野不起眼的小店。謝金河開玩笑說：「如果黃仁勳要我帶他去吃好吃的，我心中第一順位是烏來老街的秀山，我對秀山的茶油鷄、鱸鰻印象深刻。」

謝金河也說，隨著人工吃緊，未來機器人送餐服務，透過AI的餐飲服務機制可能會愈來愈普遍化。