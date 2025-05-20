快訊

午後雷雨來了！3縣市「大雨特報」 恐一路下到晚上

新冠感染增8成 6月下旬達高峰…羅一鈞曝變異株轉換釀禍

曾是假日親子聚集地…新北1商場成「三重無限城」 在地人揭沒落關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳愛美食 謝金河：會推薦他吃這家

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
聯發科副董事長暨執行長蔡力行（右）今天在台北國際電腦展發表主題演講，輝達執行長黃仁勳（左）站台相挺，蔡力行則送上他最喜歡的通化夜市鄭阿姨水果攤的水果表達感謝。記者余承翰／攝影
聯發科副董事長暨執行長蔡力行（右）今天在台北國際電腦展發表主題演講，輝達執行長黃仁勳（左）站台相挺，蔡力行則送上他最喜歡的通化夜市鄭阿姨水果攤的水果表達感謝。記者余承翰／攝影

輝達NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳喜歡吃美食，來台灣時常去逛夜市、吃美食，成為AI議題外另一個吸引民眾的焦點。不少民眾搶著跟他合照，甚至做成黃仁勳美食地圖，方便有興趣的民眾按圖索驥，也能去吃吃看。財信傳媒集團董事長謝金河今天在臉書表示，如果黃仁勳要他（謝）帶他去吃好吃的，他心中第一順位是烏來老街的秀山，他對秀山的茶油鷄、鱸鰻印象深刻。

黃仁勳昨天擔綱今年台北國際電腦展（COMPUTEX）首場主題演講，在演講最後壓軸宣布，輝達新的台灣總部將落腳北投士林，將盡快開始動工，證實先前傳出地點將設在北士科的消息。有別於先前外傳這是輝達海外總部或是亞太總部，黃仁勳昨日明確指出是台灣辦公室。

聯發科副董事長暨執行長蔡力行今天在台北國際電腦展以「AI無界、智能無限」為題發表演講，黃仁勳再度現身站台相挺，謙稱自己是「營建工人」，現在是在「打造半客製化AI基礎建設」，蔡力行則在演講尾聲送上黃仁勳最喜歡的通化夜市鄭阿姨水果攤的水果表達感謝。

謝金河指出，尋訪美食就像是在找好投資標的，他昨晚受邀參加由樺漢和王品集團共同發起的「𢤦心 食刻」，AI 餐飲文化智造的分享會。樺漢以工業電腦，在邊緣運算的優勢，結合王品集團的餐飲，透過大數據、機器人、演算法，在餐飲服務上提供全方位服務，希望更進一步把台灣的美食推向世界。

謝金河指出，這是當紅的AI新科技結合餐飲美食的跨領域合作，是一個全新的異業結盟模式。他上台先講美食，他是500盤的評審之一，別人推薦的都是米其林，他專挑鄉野不起眼的小店。謝金河開玩笑說：「如果黃仁勳要我帶他去吃好吃的，我心中第一順位是烏來老街的秀山，我對秀山的茶油鷄、鱸鰻印象深刻。」

謝金河也說，隨著人工吃緊，未來機器人送餐服務，透過AI的餐飲服務機制可能會愈來愈普遍化。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

延伸閱讀

黃仁勳為蔡力行站台 蔡力行暖心送這禮物

黃仁勳多次提及高雄 陳其邁舉例說明「數位孿生城市」

黃仁勳：美國禁止H20賣中國 輝達將損失150億美元營收

黃仁勳再點名台灣科技股！千金台積電買不起？00905平替首選入手價只要1萬3一周漲5.6％

相關新聞

黃仁勳驚喜站台！劉揚偉出考題：「Team台灣」對你有什麼意義？

台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）今起登場，鴻海董事長劉揚偉上午9時半率先在南港展覽館進行演講，他分享集團轉型...

黃仁勳回憶17歲用「超能力」吸引到太太 首度談RM手表：那是假新聞

鴻海董事長劉揚偉今在Computex展上率先登場演講，並在演講尾聲邀請AI教主黃仁勳站台，劉揚偉特別提及自己接任電電公會...

「機器人將成下個兆元產業」Nvidia黃仁勳揭示5大AI發展布局

Nvidia(輝達，又譯英偉達)執行長黃仁勳19日在台北國際電腦展主題演說中指出，看好通用機器人將開啟下一個兆美元產業，...

黃仁勳愛美食 謝金河：會推薦他吃這家

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳喜歡吃美食，來台灣時常去逛夜市、吃美食，成為AI議題外另一個吸引民眾的焦點。不少...

黃仁勳為蔡力行站台 蔡力行暖心送這禮物

聯發科執行長蔡力行和輝達執行長黃仁勳交情頗深，蔡力行今年初專程赴參加輝達2025 GTC大會，黃仁勳今日親自為蔡力行的專...

黃仁勳演講站台相挺 蔡力行回贈Fruit lady水果

聯發科副董事長暨執行長蔡力行今天在台北國際電腦展以「AI無界、智能無限」為題發表演講，輝達執行長黃仁勳再度現身站台相挺，...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。