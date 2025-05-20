影／鴻海劉揚偉電腦展主題演講 神秘嘉賓黃仁勳現身

鴻海董事長劉揚偉今天在2025年台北國際電腦展，發表主題演講，並邀請黃仁勳擔任神秘嘉賓。針對AI晶片與產業每一年的發展速度都非常快，黃仁勳是否看到AI晶片與產業的發展會受到限制？黃仁勳表示輝達利用不同的方法來發展，首先就是多個晶片整合在一起，也就是3D晶片封裝並讓所有的晶片功能可以整合成一個巨大的晶片，當所有晶片可以整合成一個巨大晶片，效能就會非常強大，最重要的軟體，也就是在這些系統上，有輝達的軟體架構與演算法。

黃仁勳強調輝達重新建構了AI模型，當然，尤其是網路的部分，不用再前後傳遞資訊，在輝達的模型中，可以直接在網路裡面傳遞資訊，目前輝達的速度每六個月可以成長兩倍，但未來可能三個月就成長兩倍，因此，從晶片、系統、資料中心、到作業系統，都必須重新創造過，因此，未來只有天空能限制AI的發展。 鴻海董事長劉揚偉（右）在2025年台北國際電腦展發表主題演講，邀請輝達執行長黃仁勳（左）擔任神秘嘉賓。記者曾學仁／攝影 鴻海董事長劉揚偉（右）在2025年台北國際電腦展發表主題演講，邀請輝達執行長黃仁勳（左）擔任神秘嘉賓。記者曾學仁／攝影