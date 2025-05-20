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黃仁勳回憶17歲用「超能力」吸引到太太 首度談RM手表：那是假新聞

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
輝達執行長黃仁勳日前搭專機飛抵台北松山機場時，被人捕捉到他戴手表的畫面。據傳他手上配戴RICHARD MILLE表款，全球限量80支。記者林俊良／攝影
輝達執行長黃仁勳日前搭專機飛抵台北松山機場時，被人捕捉到他戴手表的畫面。據傳他手上配戴RICHARD MILLE表款，全球限量80支。記者林俊良／攝影

鴻海董事長劉揚偉今在Computex展上率先登場演講，並在演講尾聲邀請AI教主黃仁勳站台，劉揚偉特別提及自己接任電電公會理事長一職，詢問黃仁勳會給會員什麼建議？黃仁勳指出，他們將不得不跟上AI的步伐並改變自己，要加入愈來愈多軟體技術和能力，不能都只有硬體實力，AI每天都在變化、會愈來愈好，每家企業都必須開發出一個能軟硬整合的系統。

黃仁勳特別重申，輝達NVIDIA Omniverse就能協助大家完成數位攣生，支援實體和虛擬工廠的運行。

劉揚偉並詢問黃仁勳，有沒有看見晶片運算的極限？看見摩爾技術的極限？黃仁勳指出，我們正處於物理學的極限，電晶管和晶片的成本持續上升，但能效提升速度並未跟上，因此如今才必須嘗試不同技術、開發3D封裝，連接晶片此其整體協同運行，例如使用機械、冷卻等各類系統建置而成的伺服器也是一例，將許多裝置進行結合，才能提高AI性能。AI是一個偉大的技術，本身也是一個產業，企業也應思量自動化、機器人、代理AI等，未來如何應用在工廠中。

最後，劉揚偉開始和黃仁勳寒暄，說「每個成功的男人背後都有一個偉大的女人」，問黃想對太太說什麼？

黃仁勳笑著回憶，自己在17歲在學校實驗室遇到她，但全班250名同學中只有三個女孩，在統計學上，他的勝率不高，且自己身段看起來像個小孩，「但我注意到這個漂亮女孩，所以我走上前去，用了我的超能力」。

黃仁勳說，每個人都有自己的超能力，他的超能力就是問對方說：「你想看我的作業嗎？」

黃仁勳說，自己向對方提議：如果你每個周日都跟我一起學習，我保證你會拿到全A的成績，「這樣，每周日我都有了一個約會」。

劉揚偉還開玩笑地詢問，近期有比皮衣更熱門的話題，就是手表，他問黃仁勳有沒有看到針對手表的新聞，黃仁勳笑嘻嘻地開玩笑回應：那是假新聞！

黃仁勳日前來台出機場後，被媒體捕捉到手上配戴RICHARD MILLE表款，是全球限量80支的「RM 27-05 RAFAEL NADAL飛行陀飛輪腕表」，價值高達四千多萬。今天黃仁勳故意在台上撈起袖子，重申：「我不帶手表」、我專注當下，那是假新聞。讓劉揚偉笑回，我現在感覺很迷惑。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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