黃仁勳驚喜站台！劉揚偉出考題：「Team台灣」對你有什麼意義？

台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）今起登場，鴻海董事長劉揚偉上午9時半率先在南港展覽館進行演講，他分享集團轉型智慧製造、智慧電動車、智慧城市的三大平台，指出鴻海有許多BG和工廠，散布在全世界，規模龐大、架構繁雜，若讓許多AI模型自行演化和發展，會變成非常複雜，因此，企業了解如何部署大語言模型（LLM）或是GenAI（生成式AI）將非常關鍵，並透過協作、開源，讓產業和社會可共榮發展。

劉揚偉在演講尾聲時，還邀請到輝達執行長黃仁勳驚喜站台，劉揚偉在台上高喊黃仁勳的名字，黃仁勳則高喊「Go Team台灣」，兩人開始討論起兩年前鴻海科技日展出的智慧電動車，劉揚偉詢問「Team台灣」對黃仁勳的意義？

黃仁勳笑著回應：台灣擁有許多合作超過30年的夥伴，具備技術、供應鏈、晶片、生態系，有廣度和深度，是世界運算的中心，就像輝達和鴻海針對GB300的合作，不只是硬體，還有許多複雜的技術，輝達的Blackwell伺服器有龐大的公司參與、涉及許多機器人技術和Omniverse數位孿生系統，如今我們宣布要一同建構AI工廠供台灣整個生態系統使用，讓鴻海也能成為世界級的雲端供應商。

劉揚偉開場時，先提到AI製造，他透露，一年多前和輝達執行長黃仁勳接觸時，雙方就共同針對如何打造人工（AI）智慧工廠進行交流，鴻海攜手輝達在台灣打造最先進的AI Factory超級算力中心，鴻海則為台灣產官學各界提供最新的輝達Blackwell基礎設施，加速台灣在AI領域的研發與應用；同時，集團旗下子公司晶兆創新也將成為NVIDIA在台灣第一家雲端合作夥伴（NCP），持續深化雙方合作。劉揚偉表示，人工智慧工廠也將用輝達NVIDIA Omniverse建置數位孿生版。

劉揚偉並強調，輝達不只是一家晶片公司，還有一整套軟體可以支援硬體，鴻海意識到輝達可透過一個完整的AI軟體堆疊、軟硬結合，協助鴻海完成平台建構，這就是為何昨天鴻海宣布了NCP計畫。

針對智慧電動車平台，劉揚偉回憶，集團多年前就開始研發智慧電動車平台，在高雄的街道上裝設大量感測器並收集大量街道數據，並與政府、企業共享數據，但隨後意識到所謂的智慧程式應用，都像在孤島工作，因此需要一個開源的電動車平台提供給MIH的成員，所有的智慧城市的應用都可以建立在他之上並進行連接，讓數據、知識可共享，如今除了高雄，鴻海也希望能和其他城市一起合作。

電動車開放平台透過開放技術規格，邀請各界夥伴加入，共同建構電動車軟體、硬體與零組件的生態系，以往汽車產業的開發，都是在封閉的體系中運作，MIH平台以開放的模式整合ICT與汽車產業供應鏈，讓各個領域的合作夥伴都可參與。

他說，鴻海秉持「分享、合作、共榮」的理念，攜手全球標竿客戶共同創造全方位智慧生活，期待透過這座AI Factory超級算力中心，驅動台灣產官學研共同邁向下一波科技創新。未來鴻海也將參與輝達的DGX Cloud Lepton市場平台，拓展台灣產業界對高效GPU資源的存取與應用。