北士科爭議多？ 業界揭黃仁勳可能看中一效率

輝達執行長黃仁勳昨宣布台灣總部獎落台北北士科，盤點下來也僅有新光人壽的T17、T18符合用地需求，但新壽的過往的紛擾，要採地上權轉移還是承租仍須研議。不過，產業界人士直言，民間對民間最有效率，新壽已完成政府的行政程序，輝達只要承租即可，「黃仁勳不會找自己麻煩。」

北市議員游淑慧昨在議會就設想出兩條路，一條是移轉地上權契約，但是需要蓋好廠房後，再取得使照後，經過市府同意轉移。第二條則是新壽蓋好房子招商，輝達進駐成為房客。

市府知情人士透露，最簡單的方式就是由新壽蓋好房子再招商給輝達。若是走到地上權轉移，還得看新壽是否願意同意將投入的成本吸收，但是以市府立場，最好就是新壽撤離，改由輝達接手，「這也會牽涉到有沒有可能落入圖利等口舌。」

產業界人士說，現在大方向看來就是新壽對輝達租賃，「民間對民間，其實是更有效率。」新壽就已經在前期和政府的地上權契約完成、談妥，省去了冗長的行政流程往返，市府如今只要站在輔導立場即可，「其他的地都是政府，還需要簽訂地上權，黃仁勳不會找自己麻煩。」

至於外界擔心新壽一手收高租金、繳給市府低租金。業界人士直言，輝達非等閒之輩，「這是很大規模的投資、國際性的，不是那種街邊小店，三到五年就亂漲租金。」簽約勢必都是幾十年去談，畢竟廠房、建設等都蓋下去，也不可能撤掉。

業界人士說，推測輝達和新壽應該很早之前就已有接上線，關於租金等一定是再商言商，只是商業機密外界無從得知。同時，新壽的案子，市府和市議員們緊盯著，新壽絕對不敢亂公告、亂喊價。