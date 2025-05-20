新聞幕後／輝達設北士科有三大棘手問題 解套秒招曝光

輝達海外總部確定落腳北士科，據悉有三大棘手問題，包含前市府遭質疑圖利新壽的司法問題、地上權契約移轉；還有第三最難解，若輝達確定要T17、18，因中間隔一條道路，到時候要整合成完整街廓，必須都市計畫變更。

據悉，市府打算以「兩塊地合併、道路廢掉面積會變大」，將重啟與新壽談判權利金，因面積變大，權利金也不會變低，將談判跟仁寶總部標得的T16案一致。

北市副市長李四川今年初早已組專案小組，全力協助輝達找總部，只要輝達想看的地，市府立即提供資訊與協助。

李四川接受本報電訪時表示，其實輝達找總部的條件，除北市的區位優勢、交通方便外，也相當要求環境好，如要有綠帶等，最後選中北士科也是因為旁邊有基隆河，對方還曾笑稱：「輝達總部都要有河」。

不過，知情人士透露，輝達北士科最屬意T17、18，但一旦輝達確定要T17、18，接下來市府恐有3個棘手問題，包括前朝招商時，遭質疑圖利新壽的司法問題；再來是如何地上權契約移轉；還有最難解的，就是若輝達確定要T17、18，因中間相隔道路，市府勢必得協助辦理都市計畫變更。

有藍營人士憂心，外界恐質疑「新壽得標價格低、標了又不動，現在還抓到一隻大魚？」到時候議會一定會有批評意見。

不過因北士科T17、18兩塊招商案，先前曾遭質疑前市長任內招商恐有圖利新壽之嫌，除上會期議會組專案小組，司法也介入調查，知情人士透露，其實T17、18是輝達自己去看的，市府也都有清楚告知招標過程可能遭質疑有圖利爭議。另，市府也有告知，北市府正在招商的T12，若結合旁邊私地，也可以達到3公頃多，也能符合輝達需求。

知情人士說，目前北市府也正在研擬解套方案，第一，市府首要是希望新壽能願和市府先解約，讓市府重新發包，但目前新壽似乎不願意。

另外，要讓T17、18變完整街廓，中間道路要辦都市計畫變更，市府打算以「兩塊地合併、道路廢掉面積會變大」為理由，市府重啟與新壽談判權利金，面積變大，權利金也不會低，將與T16一致，即可解套給輝達使用權利，但市府條件也是新壽蓋好之後，要將地上權移轉給輝達。