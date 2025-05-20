輝達不再獨自升級！開放 NVLink IP 使聯發科、世芯受惠

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳舉行COMPUTEX 2025演講，最大震撼是輝達將開放其獨門超高速傳輸技術「NVLink」以打造NVLink Fusion生態系，供應商可以打造「半客製化的 AI 基礎設施」。隨高通及Arm等愈來愈多業者宣布進軍伺服器晶片之際，輝達此舉無異高歌歡迎這些第三方伙伴合作，擴大NVLink生態系。

NVLink已經發表到第5代，NVIDIA Blackwell Tensor 核心 GPU 總頻寬可達每秒 1.8 TB（TB/秒），是第5代 PCIe 的14倍以上。GB200 NVL72 等伺服器平台利用NVLink Switch交換器串連多個 NVLink，黃仁勳也預告GB300內會有9個交換器，透過NVLink骨幹串連，每秒能處理 7.2TB 的資料流，整櫃中的每台伺服器能串連成一台巨大超級電腦一起運作，伺服器跟伺服器及機櫃與機櫃之間能垂直跟水平連通，擴張成AI Factory。

NVLink是輝達自行開發的高頻寬、低延遲的處理器串連技術，用來加速 GPU 與 GPU 之間、或 GPU 與 CPU 之間的資料傳輸，輝達在2016 年左右首次發表NVLink是在 Pascal平台時，主要是因GPU效能更高，期望自訂GPU與GPU之間的傳輸規格，並取代CPU跟GPU過去以PCI-Express傳輸的做法，目前該技術已經邁入第五代。

產業認為，隨CSP及更多伺服器業者計畫自研伺服器晶片，如富士通宣布新一代Arm 架構資料中心處理器Monaka，輝達釋放NVLink技術，是藉此鞏固GPU王國地位，而間接受惠者將是ASIC開發商，包括世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、AsteraLabs、Marvell，而高通及Arm也宣布自研伺服器晶片計畫。

產業分析師認為，NVIDIA會限制第三方CPU開發商，將NVLink技術納入後，仍將與輝達GPU串連，而不會開放第三方自研CPU及GPU，彼此互聯，變成只是純粹買輝達的傳輸技術IP，輝達目的是希望擴大輝達自身GPU生態系。

儘管輝達尚未公布釋出的NVLink技術，是多少通道？或是以怎樣的技術讓其與其他加速器串連？但外界預期將使AI伺服器產業除NVIDIA自己研發的Grace CPU，還有更多CPU甚至GPU有機會包進NVLink晶片或IP，而與輝達的GPU串連。

輝達公布NVLink Fusion計畫，也讓輝達不再獨自升級，使客戶有機會打造「半客製化的 AI 基礎設施」，背後關鍵是看到更多AI基礎設施目的不同，有的要更多CPU，有的要GPU，也有更多客戶想自己開發ASIC，透過NVLink技術，輝達可以幫客戶把ASIC伺服器垂直跟水平串連。

黃仁勳此次來台主持Computex開幕演說，強調輝達是AI基礎設施供應商，而不只是晶片業者。由於GB300第3季度將登場，黃仁勳此行並未發表特殊硬體規格，但卻在AI Factory及打造生態系上著力更深，他指出，AI就像當年的網路或電力系統一樣，帶來世界重大改變，傳統資料中心是一個兆元產業，提供企業內部需求，但未來AI Factory是一個數兆美元的市場。

他指出，AI Factory將改變世界，「AI 資料中心」被錯誤地命名，其實應該是「AI 工廠」，這些工廠雖消耗能源，但產出極具價值的東西叫做「token（詞元）」，並藉此獲利，這使輝達從原本賺3億美元的晶片市場，跨入資料中心兆元級產業，現在更進入數兆美元的AI工廠/AI基礎設施產業。

過去資料中心在討論算力，但未來AI Factory將討論每秒產出多少Tokens，就跟一般工廠討論產出多少商品一樣，成為新商業模式。