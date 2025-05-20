輝達落腳北士科！仁寶、英業達入列概念股 大吃新廠紅利

輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳19日宣布，輝達台北新總部確定將落腳北士科園區，並瞄準「T17、T18」兩塊土地（總面積高達3.89公頃）作為其設廠首選，而消息一出也激勵周圍營建營造、資產與科技類股的走勢上揚。該建地不僅緊鄰金仁寶新建的總部大樓（T16），旁邊還有華碩（2357）、和碩（4938）等業者齊聚。而英業達（2356）作為輝達AI伺服器的主要代工夥伴，其大本營（總廠）也與該建地相隔不到十分鐘的路程，因此也被列入「北士科概念股」、並獲得市場利多的加持。

輝達執行長黃仁勳19日為台北國際電腦展發表主題演講，而他也在演講中揭曉「台灣總部NVIDIA Constellation（星群）」的最終選址結果，他表示，台灣為AI生態系中心，團隊未來將在台灣打造與美國總部外型相似的總部，他說「我們其實一直在物色地點，所有的市長都對我們很好，而台灣總部最終拍板在北士科落腳，我想我們也達成了一筆不錯的交易」而他加碼透露，自己將台灣總部命名為「NVIDIA Constellation（星群）」，他笑稱，這塊建地「有點貴」不過畢竟頂級的不動產就是頂級的。

事實上，北投士林科技園區（北士科）近年已獲多家科技大廠進駐，包括金仁寶集團、資訊軟體大廠叡揚（6752）等一眾上市櫃公司，都已決議前往北士科（總面積高達25公頃）園區內興建公司總部。而北士科科技產業專用區共有六處市有地，若以輝達開出的條件「面積至少三公頃」來篩選，恐惟有先前由新光人壽拿下的T17、T18，最符合輝達設廠的要求，雖然先前就已傳出輝達與新光人壽進行接觸洽談土地事宜，不過最終選址結果仍待輝達公布。

不過目前已經能確定輝達台灣總部，將會進駐北士科園區，而目前包括：叡揚、網擎、中鼎集團（9933）及友華生技（4120）等業者，都已經搬遷、進駐北士科園區，而金仁寶總部則預計116年底完工、117年進駐。屆時完工後、集團旗下包括康舒（6282）、仁寶（2324）等公司，也都會一同進駐。對此，集團總裁許勝雄日前也分享，他當初選擇北投士林科技園區作為未來營運總部，主要是看中北士科深具優勢的地利區位，除了周邊的優質生活圈外，更擁有密集的醫學資源與多所高等學府，也將為團隊帶來堅實的產學資源與人才供給。