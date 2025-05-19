輝達台灣總部落腳北士科 打造台灣首部AI超級電腦

輝達執行長黃仁勳昨天表示，將攜手台積電、鴻海及國科會，打造台灣第一台大型ＡＩ超級電腦，為台灣打造ＡＩ基礎建設。此舉被視為是為台灣打造主權ＡＩ的重大里程碑。

黃仁勳昨天同時公布輝達台灣新總部地點落腳台北市北投士林科技園區（北士科），黃仁勳說，未來輝達台灣總部會比照美國總部的設計，成為輝達的「星群」。

黃提電腦生態系 須從台灣開始

台北國際電腦展（COMPUTEX）今開展，黃仁勳昨天發表主題演說。他說，輝達進軍台灣逾卅年，在台灣有很多珍貴合作夥伴及朋友，「我們處於電腦生態系的中心」，這是世界上最重要產業之一，當創造新市場時，必須從這裡開始。

在演講結束前，他透過影片介紹一艘船艦從外太空飛行降落在一大片平地，背景有台北一○一大樓，他稱這船艦為「輝達星群（NVIDIA Constellation）」。他說，輝達一直在成長，與台灣夥伴持續合作，在台灣的工程師團隊也跟著擴大，既有辦公室空間難全部容納，因此要建一個全新輝達台灣辦公室，命名為「輝達星群」。

過去一年各縣市積極爭取輝達總部落腳，黃仁勳說各縣市首長都對輝達很友好，他開玩笑說不確定這是不是好交易，因為看上去挺貴，不過黃金地段就是黃金地段，他很高興宣布，輝達台灣新總部地點就在北士科。

蔣萬安允協助 推動北市布局AI

台北市長蔣萬安允諾一定給予輝達各項協助，他表示，輝達落腳北士科，為全世界、台灣、台北帶來未來ＡＩ產業發展新契機，也讓台北市成為全球ＡＩ布局重要動力。

除了公布新的總部地點，黃仁勳演講時釋放幾項足以改變全球ＡＩ發展的重要技術和商業模式。他宣告將與台積電、鴻海及國科會共同打造台灣第一座大型ＡＩ超級電腦，作為台灣ＡＩ基礎設施和ＡＩ生態系統的基石。鴻海隨後表示，將攜手輝達在台灣打造最先進的「ＡＩ工廠」超級算力中心。

輝達將以其獨家高速傳輸介面NVLink為基礎，攜手多數由台灣生態系聯合打造超大型虛擬ＡＩ核心的圖形處理器（ＧＰＵ）。而輝達這部ＡＩ超級電腦，正是整合台灣供應鏈作為支援全球建設ＡＩ基礎架構的後盾。

黃仁勳演說時，畫面也帶到近四十家台灣供應商，他向與會者解釋輝達建構ＡＩ工廠的硬體核心都是台灣製造，包括Blackwell晶片、NVLink傳輸線及交換器、液冷模組到五千條銅線纏繞架構完成的超級互連背板到整個伺服器機櫃，都在台灣製造、封裝、測試及組裝。