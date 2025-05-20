科技大老排排坐 聽教父開講

輝達執行長黃仁勳昨（19）日擔綱今年台北國際電腦展（COMPUTEX）首場主題演講，原訂上午11時開始的演講，上午8時許即湧入排隊人潮，等著聽「AI教父」開講。

台積電（2330）執行副總暨共同營運長秦永沛、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令、華碩董事長施崇棠、華碩共同執行長許先越、胡書賓、聯發科執行長蔡力行、和碩董事長童子賢等科技大咖都是聽眾，台北市長蔣萬安也是座上賓。

黃仁勳昨天在南港台北流行音樂中心開講，共吸引近約4,000人進場聆聽，現場座無虛席。黃仁勳在開場時就用中文問候「大家好嗎」，還提到他的父母也來到現場。

他說，輝達在台灣經營已超過30年，這就是許多人珍惜的家，包括合作夥伴與親愛的朋友們。

經過這些年，可以見到大家的成長，輝達也取得一定成就。

輝達也在開講前規畫小型對談直播，包括施崇棠、楊麒令等大咖都參與。雖然黃仁勳當時應該正進行演講前準備，但也突然短暫現身在直播現場與來賓互動，並提及之前看到大家排隊進場與等待的時間較長，因此規畫演講前對談直播活動，讓大家先行感受活動氣氛。