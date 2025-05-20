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輝達台灣總部落腳北士科 台北市長蔣萬安：一定給予各項協助

經濟日報／ 記者林麗玉邱琮皓／台北報導

台北市長蔣萬安昨（19）日表示，輝達台灣新總部落腳北投士林科技園區，市府竭誠歡迎，也一定會給予各項協助，這對全世界、對台灣、對台北來講，都帶來AI產業發展新契機，也讓台北市成為全球AI布局重要動力。

輝達台灣新總部選址，近半年來全台多縣市積極爭取，先前就傳出輝達屬意北士科T17、T18這兩塊地。蔣萬安昨日突然現身輝達執行長黃仁勳在北流的演講會場，在黃仁勳演說時的背板，也出現「台北市政府」。

黃仁勳在演講時，壓軸宣布台灣總部確定設在北士科，蔣萬安昨日下午出席世壯運橄欖球開球，看得出心情相當開心，蔣萬安表示，市府竭誠歡迎，一定會給予各項協助。

對於北士科雀屏中選原因？蔣萬安說，黃仁勳宣布總部在北投士林，他也開玩笑「希望大家踴躍表達，輝達落腳台北的心聲」。

據了解，為爭取輝達到台北市，蔣萬安除與黃仁勳親自電子郵件往返，蔣萬安也指示同仁積極協助，並指派副市長李四川擔任召集人，指示產發局、地政局協助輝達「將總部選址談下來」，並沙盤推演可能地點，幕僚並親自帶對方團隊到可能選址地點，包括花博，南港、松南等場地。

據了解，北市副市長李四川今年初就組專案小組，全力協助輝達找總部，只要輝達想看的地，市府立即提供資訊與協助。李四川透露，選址過程輝達最喜歡的是花博這塊地，但考量地底下可能有貝塚遺址，恐有文資問題，才找到士林北投。

李四川說，輝達找總部條件，除北市區位優勢、交通方便外，也相當要求環境好，最後選中北士科也是因為旁邊有基隆河，對方還曾笑稱「輝達總部都要有河」。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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