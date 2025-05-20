AI基建公司 輝達全新定義
輝達執行長黃仁勳昨（19）日定義輝達的定位，強調輝達一路從晶片公司、系統公司、資料中心公司，現在變身為AI基礎建設公司。
黃仁勳強調，歷史上，從未有科技公司敢於提前五年公開完整的產品與技術路線圖，因為這通常被視為最高機密。但輝達選擇打破慣例，公開所有規劃，目的是協助全球同步推動AI基礎建設，從而顯示出企業重心已從「產品導向」轉向「生態導向」。
他提到，輝達在資料中心時期，了解到超大規模資料中心，需要許多處理器共同運作，以處理數百人提出的問題。這需要完全不同的架構，電腦內部需要能夠相互溝通，於是在2019年收購邁倫科技（Mellanox），把整個資料中心變成單一運算單位。現代電腦是一整座資料中心，不僅是PC、伺服器。
接著來到AI基建時期，過去從未有科技公司，以五年為單位勾勒前景，提前公布未來產品，多數公司都將此視為機密。但輝達發現自己不僅是科技公司，也是基建公司。
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