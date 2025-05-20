快訊

川普與普亭通話2小時：梵蒂岡有興趣主持俄烏和談

AI基建公司 輝達全新定義

經濟日報／ 記者朱子呈、編譯陳苓／綜合報導

輝達執行長黃仁勳昨（19）日定義輝達的定位，強調輝達一路從晶片公司、系統公司、資料中心公司，現在變身為AI基礎建設公司。

黃仁勳強調，歷史上，從未有科技公司敢於提前五年公開完整的產品與技術路線圖，因為這通常被視為最高機密。但輝達選擇打破慣例，公開所有規劃，目的是協助全球同步推動AI基礎建設，從而顯示出企業重心已從「產品導向」轉向「生態導向」。

他提到，輝達在資料中心時期，了解到超大規模資料中心，需要許多處理器共同運作，以處理數百人提出的問題。這需要完全不同的架構，電腦內部需要能夠相互溝通，於是在2019年收購邁倫科技（Mellanox），把整個資料中心變成單一運算單位。現代電腦是一整座資料中心，不僅是PC、伺服器。

接著來到AI基建時期，過去從未有科技公司，以五年為單位勾勒前景，提前公布未來產品，多數公司都將此視為機密。但輝達發現自己不僅是科技公司，也是基建公司。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

延伸閱讀

黃仁勳旋風燒桃園2校 COMPUTEX演講開放報名即秒殺

黃仁勳現身美超微演講站台 梁見後大讚AI天才

幕後／黃仁勳最後鍾情士林北投 最大關鍵蔣萬安親自出馬

黃仁勳：通用機器人將開啟下一個兆級美元產業

相關新聞

輝達台灣總部落腳北士科 打造台灣首部AI超級電腦

輝達執行長黃仁勳昨天表示，將攜手台積電、鴻海及國科會，打造台灣第一台大型ＡＩ超級電腦，為台灣打造ＡＩ基礎建設。此舉被視為...

輝達新總部花落北士科 地上權爭議可望循2模式解套

輝達新的台灣總部將落腳士林北投。據了解，黃仁勳屬意北士科有諸多考量，包括北市有ＡＩ發展的總部群聚效應，還有台北市地理區位...

士林北投房市振奮 專家：看產業進駐是否跟上

輝達台灣總部可望落腳北士科，房市專家指出，這個消息可振興周邊買盤，但不一定是輝達員工，更多在於原先對北士科觀望的剛性需求...

黃仁勳揭輝達AI布局 儲存設備將扮關鍵…這2家成亮點

輝達執行長黃仁勳昨在台北國際電腦展主題演說中指出，看好通用機器人將開啟下一個兆美元產業，而輝達不僅將協助台灣打造第一台大...

【總編開箱】黃仁勳的大願景和賴清德的小公司

輝達執行長黃仁勳每次來台都行色匆匆，但都能掌握有限時間，創造極多的話題。他不僅是在世壯運擔任聖火代表成為全場焦點，也在「兆元宴」裡串起台灣科技大老們，緊緊綁住輝達和合作夥伴生態鏈關係。他更在演說中不斷感謝台灣，因為這些合作夥伴，「我們處於電腦生態系中心」，當創造新市場時，就必須從這裡開始。

黃仁勳旋風再起 圖解輝達新合作夥伴、台灣新總部位置

台北國際電腦展（COMPUTEX）20日開展，輝達執行長黃仁勳19日表示，將攜手台積電、鴻海及國科會，打造台灣第一台大型AI超級電腦，作為台灣AI基礎設施和AI生態系統的基石。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。