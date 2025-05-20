黃仁勳號令展開五大布局 看好機器人將成下個兆美元產業
輝達執行長黃仁勳在昨（19）日演講，揭露該公司與AI產業的五大發展布局，包括推動半客製化AI基礎建設、發展個人AI超級電腦、加速價值數兆美元的IT基礎設施轉型為企業級AI工廠，以及正在建構混合量子－GPU運算等。另外在機器人應用方面，黃仁勳也看好，通用機器人將開啟下一個兆美元產業。
黃仁勳並宣布推出NVLink Fusion，讓業界可透過輝達合作夥伴生態系，打造半客製化AI基礎架構。包括聯發科（2454）、邁威爾、世芯-KY（3661）等，將可利用NVLink生態系打造客製化AI晶片。
另外，NVLink Fusion讓富士通、高通等夥伴，能在機架規模的架構中，將旗下客製化CPU搭配輝達GPU使用，大幅提高AI效能。
輝達提到，領先的超大規模雲端業者皆已部署該公司NVLink全機架解決方案，利用NVLink Fusion可在輝達機架的架構中，將異質晶片資料中心標準化，加速產品上市時間。
輝達也攜手台灣多家製造商打造個人AI超級電腦DGX Spark與DGX Station系統。宏碁、華碩、戴爾、技嘉、惠普、聯想與微星等，將自7月起開始供貨DGX Spark；DGX Station預計今年稍晚由華碩、戴爾、技嘉、惠普與微星陸續推出。
黃仁勳指出，正透過用於建置資料中心的RTX PRO伺服器等，全方位加速AI設計、工程與商業應用情境，加快價值數兆美元的 IT基礎設施轉型為企業級 AI工廠。
輝達標榜RTX PRO伺服器將Blackwell架構平台的效能與能源效率導入資料中心，可執行幾乎所有的企業級工作負載，推動從CPU架構系統轉型為高效的GPU加速基礎架構。
黃仁勳強調，AI正為各產業帶來變革，每家公司為了業務營運，以及驅動旗下產品的智慧功能，勢必都將建造或租用AI工廠。輝達透過全球合作夥伴生態系，正協助企業將AI導入勞動力、將工廠自動化，以及打造 AI原生產品。
輝達指出，包括鴻海集團等企業，是首批規畫運用輝達Enterprise AI Factory驗證設計搭配RTX PRO Blackwell伺服器打造AI工廠，以推動營運發展的企業。
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