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輝達執行長黃仁勳開講 台股「輝積」行情失靈

經濟日報／ 記者王奐敏夏淑賢／台北報導
輝達執行長黃仁勳19日開講，並宣布將與台積電、鴻海、國科會攜手打造台灣第一台大型AI超級電腦，卻激不起多頭漣漪。 聯合報系資料照
輝達執行長黃仁勳19日開講，並宣布將與台積電、鴻海、國科會攜手打造台灣第一台大型AI超級電腦，卻激不起多頭漣漪。 聯合報系資料照

輝達執行長黃仁勳昨（19）日開講，並宣布將與台積電（2330）、鴻海（2317）、國科會攜手打造台灣第一台大型AI超級電腦，卻激不起多頭漣漪，台積電、鴻海、廣達（2382）、緯創（3231）等AI指標股幾乎一片倒，新入列輝達供應鏈的威剛（3260）逆勢收紅，相對突出。

台股在短線漲多引爆市場賣壓出籠，加上外資賣超130.5億元壓盤下，加權指數昨日開低走低，終場大跌319點、收21,523點，跌破5日均線，成交量則縮減至3,364億元，市場引領企盼的「輝（輝達）積（台積電）行情」失靈。

不僅「輝積行情」失靈，美債遭降評利空也陸續蔓延，使得市場追買力道更為弱勢，配合獲利了結賣壓及前波停損賣壓紛紛出籠，外資更是轉買為賣，衝擊台股昨日漲多拉回，盤中國安基金雖小量買超台積電等權值三雄，但因著墨有限，終場指數仍大跌1.4%。

權值族群成盤面賣壓焦點，前十大權值股除中華電收平外，餘均收黑；族群中，5G、邊緣運算、伺服器等表現弱勢，檢測試劑、疫情概念、生技醫療、重電能源等非電族群則相對強勢。

14檔千金股全盤盡墨，以力旺跌7%最弱，緯穎、祥碩、健策等也都跌逾5%。

三大法人昨日共賣超台股167.1億元。其中外資賣超130.5億元，由買轉賣；外資期貨淨空單增加506口至37,713口，期現貨同步偏空操作。投信買超3.5億元，由賣轉買；自營商賣超40.1億元，連三賣，累計賣超50億元。八大公股行庫則買超56.6億元，由賣轉買；五大壽險買超24.9億元。

綜合凱基投顧董事長朱晏民，以及台新投顧副總經理黃文清等市場專家觀點，由於台股日前已收復「川普缺口」，從波段低點反彈以來，漲幅逾25%。隨短線漲多，加上穆迪調降美債評等，使得盤後美股尤其是半導體相關的科技股走跌，市場還是需要「尊重」一下降評對市場的影響。

朱晏民說，美中關稅戰降溫，市場偏多氣氛仍在，只是短線台股漲多，又進入前波的套牢賣壓區，因此走勢會開始震盪。

此外，美國對等關稅目前雖有90天緩衝期催生拉貨搶運潮，但下半年關稅的影響可能就會出現。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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