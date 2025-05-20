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輝達亞洲總部落腳北士科 區域房價看漲 預售案傳「封盤」

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
輝達執行長黃仁勳19日宣布亞洲總部落腳北士科，業內人士指出，區域房價將受此重磅題材帶動，而有一波大漲勢。示意圖。記者游智文／攝影
輝達執行長黃仁勳19日宣布亞洲總部落腳北士科，業內人士指出，區域房價將受此重磅題材帶動，而有一波大漲勢。示意圖。記者游智文／攝影

輝達執行長黃仁勳昨（19）日宣布亞洲總部落腳北士科，業內人士指出，區域房價將受此重磅題材帶動，而有一波大漲勢，近一步挑戰台北市三大科學園區龍頭地位，插旗建商包括華固（2548）、遠雄（5522）、潤泰新（9945）、長虹（5534）等都可望全面受惠。

黃仁勳公布上述消息不久後，昨日市場就盛傳，當地有在售新案的建商「封盤」不報價。業內指出，在此重磅消息提振下，不僅封盤還可能出現延推等兩大「待價」效應，備受關注。

業內分析，台北三大產業園區，以新興開發的北士科房價最親民，在輝達總部落腳北士科後，區域房價將可望「後發先至」，目前當地的平均單價落在110萬元區間，預期將有機會衝上150萬元。

北士科為台北最後一塊大型重劃區，過去吸引建商爭相插旗，指標建商包括華固、遠雄、潤泰新、長虹、新潤、達欣工等，插旗建商總計超過30家，其中華固、遠雄、長虹等建商是商辦、住宅雙頭布局，未來利基更高。

另外，素有士林三寶之稱的士電、士紙、新紡，均因在當地擁有可觀的土地資產，昨日三家公司的股價因此消息激勵表現強勁，士電漲半根停板，士紙、新紡都收在漲停價位。

商辦市場方面，以華固的量體最大，基地面積達6,247坪，總銷高達317億元，規劃興建四棟地上27層樓大樓，預計今年6、7月就要推案。遠雄在北士科的商辦大案「遠雄商舟」則已售八成以上，預計最快第3季可交屋認列，該案也是目前北士科最高單價商辦大樓，據實價登錄，15樓每坪成交單價75.02萬元，而長虹的「長虹ICT科技大樓」基地面積2,089.56坪，總銷百億元。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，北士科因為生活機能尚未成熟，還處在醞釀期，所以商辦、廠辦在招商上不確定因素高，但現在輝達台灣總部確定落腳北士科，利多可謂是馬上爆發，預期也會增添企業進駐北士科的需求，在科技廊帶逐漸形成、商務需求度增高下，都對商辦、廠辦的招商更有利，甚至價格一定會再創新天花板。

世邦魏理仕台灣總經理林敬超表示，輝達台灣總部落腳北士科後，信心程度大增，且在地緣性、產業群聚效應下，會吸引不少高科技產業進駐，未來北士科商用不動產市場前景看好。

至於市場傳出，北士科預售案封盤不報價。專家認為，輝達無疑是為北士科注入強心針，預計未來可能會看到更多建商暫時封盤不賣，或是等到輝達總部快要完工後再開案。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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