黃仁勳秀供應鏈背板 「金融之光」國泰、玉山進榜

輝達執行長黃仁勳每次來台都行色匆匆，但都能掌握有限時間，創造極多的話題。他不僅是在世壯運擔任聖火代表成為全場焦點，也在「兆元宴」裡串起台灣科技大老們，緊緊綁住輝達和合作夥伴生態鏈關係。他更在演說中不斷感謝台灣，因為這些合作夥伴，「我們處於電腦生態系中心」，當創造新市場時，就必須從這裡開始。

2025-05-20 05:50