黃仁勳秀供應鏈背板 「金融之光」國泰、玉山進榜
輝達執行長黃仁勳昨（19）日秀出的最新供應鏈背板上，國泰金（2882）、玉山金（2884）旗下玉山銀行等兩家金融機構也入列，引發市場關注。
據了解，國泰與玉山皆運用輝達技術訓練AI模型，並將在明（21）日的NVIDIA GTC Taipei活動發表合作內容。
玉山銀行昨天宣布深化與輝達戰略合作關係，擴大AI技術在金融領域應用。據了解，玉山也與輝達共同討論打詐議題。
國泰金表示，近日與輝達合作，運用其技術框架訓練AI模型，並積極研議雙方更進一步深度合作。
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