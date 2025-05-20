黃仁勳秀供應鏈背板 「金融之光」國泰、玉山進榜

經濟日報／ 記者林勁傑陳美君／台北報導

輝達執行長黃仁勳昨（19）日秀出的最新供應鏈背板上，國泰金（2882）、玉山金（2884）旗下玉山銀行等兩家金融機構也入列，引發市場關注。

據了解，國泰與玉山皆運用輝達技術訓練AI模型，並將在明（21）日的NVIDIA GTC Taipei活動發表合作內容。

玉山銀行昨天宣布深化與輝達戰略合作關係，擴大AI技術在金融領域應用。據了解，玉山也與輝達共同討論打詐議題。

國泰金表示，近日與輝達合作，運用其技術框架訓練AI模型，並積極研議雙方更進一步深度合作。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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