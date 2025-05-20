輝達執行長黃仁勳秀供應鏈背板 威剛、群聯首度打進輝達鏈

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
輝達執行長黃仁勳昨天再度秀出招牌供應鏈背板，台灣兩大重量級記憶體廠威剛、群聯首度入列。記者林俊良／攝影
輝達執行長黃仁勳昨天再度秀出招牌供應鏈背板，台灣兩大重量級記憶體廠威剛、群聯首度入列。記者林俊良／攝影

記憶體模組龍頭威剛（3260）、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC一哥群聯（8299）首度入列輝達供應鏈，打破過往由南韓、美國企業扮演輝達記憶體要角的局面，分別用於當紅的機器人、AI伺服器相關應用，後續將跟著輝達一起大咬AI大商機。

輝達執行長黃仁勳過往在公開活動開講，都會展示供應鏈背板，市場也會藉此挖掘「黃仁勳認證供應鏈」。他昨（19）日在台北國際電腦展（COMPUTEX）發表首場主題演講開場，一如過往秀出招牌供應鏈背板，涵蓋122家台企、學術機構與醫療機構夥伴，老面孔鴻海、廣達等都在名單上。

此次威剛、群聯首度入列輝達供應鏈，是昨天黃仁勳供應鏈背板最大亮點，意味將跟輝達大咬AI大商機。

黃仁勳並強調儲存裝置在AI世界的重要性。他表示，AI的下一步，是擴展到每一個裝置、每一個終端，而儲存與記憶體將成為關鍵基礎設施。

此前，市場對輝達記憶體供應商聚焦SK海力士、三星、美光等南韓、美國企業，台廠多半屬於配角。如今黃仁勳認證威剛、群聯為供應鏈夥伴，在「黃仁勳認證下」，後續兩大廠可望迎來源源不絕訂單。

威剛是全球第二大、台灣最大記憶體模組廠，此次首度入列輝達供應鏈，主要是與工業電腦大廠合作機器人，提供記憶體相關產品，並供應伺服器代工大廠AI伺服器與通用型伺服器記憶體，通吃當紅的機器人、AI伺服器、邊緣運算等商機。

威剛投入自主移動機器人領域，整合視覺感測、自然語言理解與生成式AI能力，展現記憶體模組不僅是「儲存」，更是AI系統整合的中樞；威剛並與技嘉子公司技鋼合作，在巴西設立伺服器記憶體產線，提供客製化AI伺服器解決方案，成功打入新興市場。

威剛並順勢推出「TRUSTA」品牌，強打T7與T5兩大系列企業級固態硬碟產品，廣泛支援AI訓練、推論、向量資料庫、高效運算、虛擬化平台與伺服器開機儲存等應用場景。

群聯為全球前兩大NAND Flash控制IC廠，近年積極布局AI領域的成果也被黃仁勳看見。群聯正衝刺專為邊緣AI訓練與推論設計的aiDAPTIV+平台，可將LLM訓練資料分段儲存於快取區，讓終端裝置以現有硬體資源運行更大模型。


延伸閱讀

黃仁勳秀供應鏈背板 「金融之光」國泰、玉山進榜

輝達執行長黃仁勳開講 台股「輝積」行情失靈

黃仁勳 輝達 NVIDIA

延伸閱讀

黃仁勳旋風燒桃園2校 COMPUTEX演講開放報名即秒殺

黃仁勳現身美超微演講站台 梁見後大讚AI天才

幕後／黃仁勳最後鍾情士林北投 最大關鍵蔣萬安親自出馬

黃仁勳：通用機器人將開啟下一個兆級美元產業

相關新聞

輝達台灣總部落腳北士科 打造台灣首部AI超級電腦

輝達執行長黃仁勳昨天表示，將攜手台積電、鴻海及國科會，打造台灣第一台大型ＡＩ超級電腦，為台灣打造ＡＩ基礎建設。此舉被視為...

輝達新總部花落北士科 地上權爭議可望循2模式解套

輝達新的台灣總部將落腳士林北投。據了解，黃仁勳屬意北士科有諸多考量，包括北市有ＡＩ發展的總部群聚效應，還有台北市地理區位...

士林北投房市振奮 專家：看產業進駐是否跟上

輝達台灣總部可望落腳北士科，房市專家指出，這個消息可振興周邊買盤，但不一定是輝達員工，更多在於原先對北士科觀望的剛性需求...

黃仁勳揭輝達AI布局 儲存設備將扮關鍵…這2家成亮點

輝達執行長黃仁勳昨在台北國際電腦展主題演說中指出，看好通用機器人將開啟下一個兆美元產業，而輝達不僅將協助台灣打造第一台大...

【總編開箱】黃仁勳的大願景和賴清德的小公司

輝達執行長黃仁勳每次來台都行色匆匆，但都能掌握有限時間，創造極多的話題。他不僅是在世壯運擔任聖火代表成為全場焦點，也在「兆元宴」裡串起台灣科技大老們，緊緊綁住輝達和合作夥伴生態鏈關係。他更在演說中不斷感謝台灣，因為這些合作夥伴，「我們處於電腦生態系中心」，當創造新市場時，就必須從這裡開始。

黃仁勳旋風再起 圖解輝達新合作夥伴、台灣新總部位置

台北國際電腦展（COMPUTEX）20日開展，輝達執行長黃仁勳19日表示，將攜手台積電、鴻海及國科會，打造台灣第一台大型AI超級電腦，作為台灣AI基礎設施和AI生態系統的基石。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。