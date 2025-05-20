輝達台灣總部落腳北士科 CEO 黃仁勳揭曉「星群」船艦

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
輝達執行長黃仁勳昨天在北流舉行主題演講中宣布，台灣總部將設在台北的北士科。記者林俊良／攝影
輝達執行長黃仁勳昨天在北流舉行主題演講中宣布，台灣總部將設在台北的北士科。記者林俊良／攝影

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳昨（19）日宣布，輝達新的台灣總部將落腳北投士林，將盡快開始動工，證實先前傳出地點將設在北士科的消息。專家指出，此舉將帶動台北市科技廊帶成型。

黃仁勳昨天擔綱今年台北國際電腦展（COMPUTEX）首場主題演講，在演講最後壓軸釋出以上訊息。有別於先前外傳這是輝達海外總部或是亞太總部，黃仁勳昨日明確指出是台灣辦公室。

黃仁勳還先賣關子說，他在這次活動中已發表了好幾項產品，但還有一個新產品要公布，輝達已經在太空中打造這個產品一段時間，而這也是該公司迄今所開發最大的產品之一，之後便透過影片介紹一艘船艦從外太空飛行降落在一大片平地，背景有台北101大樓，他稱這船艦為「輝達星群（NVIDIA constellation）」。

至於為何落腳北士科，黃仁勳並沒有細說原因。業界研判，除了土地面積符合輝達需求，園區內還有金仁寶集團總部等進駐，華碩（2357）、和碩（4938）、英業達（2356）等AI關鍵夥伴也在附近，鄰近地區可共同形成產業聚落，且交通上離台北市中心也不算遠，應是最終雀屏中選的關鍵。

黃仁勳表示，輝達一直在增長，與台灣的夥伴合作持續增加，在台灣的工程師團隊也跟著擴大，既有辦公室空間恐難以全部容納，因此要興建一個全新的輝達台灣辦公室，並命名為輝達星群。

他提到，一路選擇地點下來，各縣市與其首長都對輝達很友好，他還開玩笑說不確定這是不是滿好的交易，因為看上去挺貴，不過黃金地段就是黃金地段，所以他很高興地宣布，輝達台灣新總部地點就在北投士林。

黃仁勳透露，已經與既有業者協商租賃轉讓，但還需要獲得市長核准。但他認為，「台北市民應該會贊成輝達在這蓋一座又大又漂亮的星群吧？」他還開玩笑說大家可以打電話給台北市長蔣萬安，表達這是個好主意。

黃仁勳未透露後續投入蓋台灣新總部的金額與動工時間，強調希望能盡快開始建造星群，因為輝達需要辦公空間，這也令人感到興奮。


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黃仁勳 輝達 NVIDIA

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