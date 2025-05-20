士林北投房市振奮 專家：看產業進駐是否跟上

輝達台灣總部可望落腳北士科，房市專家指出，這個消息可振興周邊買盤，但不一定是輝達員工，更多在於原先對北士科觀望的剛性需求。地方人士則看好帶動房價成長，估短期有機會單坪上看一二○萬元，但要超越南軟、內科還是有一定難度。

輝達總部為研發中心，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，目前北士科仍處於早期階段，人潮、商機尚未顯現，才使得市場對北士科周邊缺乏信心，輝達進駐後，除了總部人員，還有洽商業主等，將對北士科帶來更大的人流，為過去觀望的買盤帶來強心針。

徐佳馨表示，士林、北投區域民眾普遍經濟狀況不錯，但北士科在二○二二、二○二三年推案的產品坪數偏大，缺乏具吸引力的好案，導致市場反映平平，加上市場期待北士科能如同內湖、南港般發展，過去幾年卻遲遲無法吸引有效進駐，是最大瓶頸。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則說，輝達進駐的消息能為短期房市帶來話題效應，中長期仍須注意整體產業進駐情況，是否如市場預期相同。

據實價登錄資料，台北市三大產業園區近兩年預售屋單價，去年以南港經貿園區單坪一二六萬元最貴，其次為內科一二一點八萬元；北士科一一一萬元，年減百分之一點二，為北市唯一價跌的產業園區。

輝達宣布進駐後，在地業主分析，短期內每坪價格有望上看一二○萬元，相關公司包括電子、醫院等產業，預計將在附近設立據點，且企業未來招募員工，平均年薪預期會很高，將帶動附近店家、餐飲等行業，不過短期暴漲、甚至超越南港、內湖，應有難度，但估未來五至十年房價趨勢是「大漲小回」。

仲量聯行董事總經理侯文信指出，輝達屬旗艦產業，進駐將有助於重畫區整體發展。從整體商業版圖來看，台北市辦公商圈正朝多核心布局發展，除了信義計畫區、內湖南港外，西側將由北車與北士科雙核心支撐，目前北士科辦公租金約每坪一千六百元，未來上看兩千元，對住宅市場也將產生正向影響。