輝達新總部花落北士科 地上權爭議可望循2模式解套

輝達新的台灣總部將落腳士林北投。據了解，黃仁勳屬意北士科有諸多考量，包括北市有ＡＩ發展的總部群聚效應，還有台北市地理區位、總部土地需夠大、人才、交通便捷等考量。最關鍵的是台北市長蔣萬安積極爭取，並親自與黃仁勳電郵往返。

據了解，北市副市長李四川今年初就組專案小組，全力協助輝達找總部，只要輝達想看的地，市府立即提供資訊與協助。選址過程輝達最喜歡的是花博這塊地，但考量地底下可能有貝塚遺址，恐有文資問題，才找到士林北投。

李四川說，輝達找總部條件，除北市區位優勢、交通方便外，也相當要求環境好，最後選中北士科也是因為旁邊有基隆河，對方還曾笑稱「輝達總部都要有河」。

為爭取輝達到台北市，蔣萬安除與黃仁勳親自電子郵件往返，蔣也指示同仁積極協助，並指派李四川擔任召集人，指示產發、地政局協助輝達「將總部選址談下來」。沙盤推演可能的地點，幕僚並親自帶對方團隊到可能的選址地點，包括花博、南港、松南等場地。

由於輝達屬意的北士科Ｔ17、Ｔ18，北市府已於二○二二年時，以設定地上權案由新光人壽得標。外界認為，後續新壽、輝達可能循兩種模式，一是辦理「地上權契約移轉」；一是新壽蓋好出租輝達。

北市地政局土開總隊副總隊長范乾峯表示，如果新壽要辦理「地上權契約移轉」，新壽需先蓋好建物、並取得使用執照，辦完所有權第一次登記，還要有第三人承諾接受原本契約內容的「承諾書」，接下來就會依合約，由市府決定是否同意移轉。

第二種模式是新壽蓋好後出租輝達，變成新壽「房客」，范乾峯說，依地上權合約，新壽建物蓋好，依合約本來就可以委託第三人經營、或出租給第三人。

知情人士透露，新壽先前已和輝達簽署保密協定，近期內應會正式簽約。首先，會採取變更設計的方式，朝輝達美國總部的方向設計，並繼續申請建照及使用執照，兩年後蓋好出租給輝達。透過這種方式，蓋好後地上權的所有權仍屬於新壽，輝達則以租用的方式使用，如此就不會違反北市府的地上權規定。

新光金昨對此無法評論，一切以台北市政府的說法為主。

至於外界恐質疑新壽「低價繳租金、高價收租金」？知情人士說，「輝達不是笨蛋」，市府和新壽的合約都是公開，都能看到租金價格。雙方談完條件才是第一步，「輝達希望二○二七年蓋成，所有事情取決於條件」。