黃仁勳揭輝達AI布局 儲存設備將扮關鍵 這2家成亮點

輝達執行長黃仁勳昨在台北國際電腦展主題演說中指出，看好通用機器人將開啟下一個兆美元產業，而輝達不僅將協助台灣打造第一台大型ＡＩ超級電腦，輝達一路從晶片公司、系統公司、資料中心公司，現在變身為ＡＩ基礎建設公司。

台北電腦展今天開展，昨由黃仁勳的主題演講打頭陣，隨後高通執行長艾蒙、美超微電腦執行長梁見後也先後發表專題演說。首度以英特爾執行長身分來台的陳立武昨晚宴請供應鏈夥伴，他在致詞時強調台灣產業生態系將在英特爾的未來成功中扮演極為關鍵角色，並強調將以執行力讓英特爾東山再起，打造「新的英特爾」。

陳立武說，自己的風格是「少承諾，多實現」，讓英特爾東山再起的唯一方法，就是「執行、執行、再執行」；他對供應鏈夥伴喊話，「我名片上的電話號碼就是我的手機號碼，任何時候都可以傳訊息給我，我想聽到你們的消息」。他透露，這次意外接任英特爾執行長，「我跟團隊還有客戶說，只要公司需要我，我就會一直待著，可能是五年、十年，也可能是廿年」，展現重振英特爾的決心。

而昨天上午率先開講的黃仁勳，原訂上午十一時開始的演講，上午八時許即湧入排隊人潮，等著聽「ＡＩ教父」開講。演講共吸引近約四千人進場聆聽，現場座無虛席。黃仁勳在開場時就用中文問候「大家好嗎？」，還提到他的父母也來到現場。

台積電執行副總暨共同營運長秦永沛、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令、華碩董事長施崇棠、華碩共同執行長許先越、胡書賓、聯發科執行長蔡力行、和碩董事長童子賢等科技大咖都是聽眾；台北市長蔣萬安也是座上賓。

而一如他過往的演講，昨天也秀出招牌供應鏈背板，涵蓋一二二家台企、學術機構與醫療機構夥伴，老面孔鴻海、廣達等都在名單上；值得一提的是，威剛、群聯首度入列輝達供應鏈，是昨天黃仁勳供應鏈背板最大亮點，意味後續將跟著輝達一起分食ＡＩ商機。

黃仁勳演講時強調儲存裝置在ＡＩ世界的重要性。他表示，ＡＩ下一步是擴展到每一個裝置、每一個終端，而儲存與記憶體將成為關鍵基礎設施。他也揭示輝達與ＡＩ產業的五大發展布局，包括推動半客製化ＡＩ基礎建設、發展個人ＡＩ超級電腦、加速價值數兆美元的ＩＴ基礎設施轉型為企業級ＡＩ工廠，以及正在建構混合量子－ＧＰＵ運算等。

黃仁勳說，ＡＩ正為各產業帶來變革，每家公司為了業務營運，以及驅動旗下產品的智慧功能，勢必都將建造或租用ＡＩ工廠。輝達透過全球合作夥伴生態系，正協助企業將ＡＩ導入勞動力、將工廠自動化，以及打造ＡＩ原生產品。