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輝達落腳北士科 新光金大股東曝「未來兩種方式解套」

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導
輝達（NVIDIA）總部確定落腳新光人壽位於北士科的T17、T18，新光金（2888）大股東19日表達樂觀其成。記者林俊良／攝影
輝達（NVIDIA）總部確定落腳新光人壽位於北士科的T17、T18，新光金（2888）大股東19日表達樂觀其成。記者林俊良／攝影

輝達NVIDIA）總部確定落腳新光人壽位於北士科的T17、T18，新光金（2888）大股東19日表達樂觀其成，很高興能幫台北市民把輝達留在台北，後續與台北市政府及輝達要如何合作，預料會有兩個方向，但仍以台北市政府的態度最關鍵。

新光金18日對於此案表示，無法評論，一切以台北市政府的說法為主。

據了解，未來可能的方向有二，一是因應地上權合約，必須在2027年取得建物的使用執照，才能轉移，因此有可能因為輝達對總部的設計要求，採取先建、再租，最後再出售的方式進行。

二是採取地上權合約直接轉移，這涉及台北市政府法務局是否能同意，或者幫新光人壽解套。而第二種方式，對於新光人壽最為有利，新壽不必再投入140億元的投資成本，就可以將T17及T18的地上權完全脫手，對於財務負擔小，也有利未來台新金（2887）與新光金合併後的財務體質。

知情人士認為，過去新光三越向新光人壽租用土地時，也是根據Tailor-made（指量身訂做）方式，由新壽為客戶設計、建造，包括位於信義計劃區的新光三越A8及A11，甚至是A12的寒舍艾美酒店，都是這個模式，未來若合約無法解決，新壽採取此模式，也是駕輕就熟。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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