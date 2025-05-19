談海外總部落腳北士科 黃仁勳：地點具吸引力、大小很完美

輝達執行長黃仁勳今天為美超微演講站台後，對媒體表示，選擇北投、士林為台灣輝達總部，因為需要擴展台灣辦公室，北投地點具吸引力，占地大小也很完美，適合輝達。

美超微電腦（Supermicro）創辦人暨執行長梁見後今天下午4時30分在台北文華東方酒店宴會廳舉行主題演講，輝達執行長黃仁勳驚喜現身站台，兩人在台上一搭一唱，展現多年好交情，黃仁勳更稱讚梁見後是研究液體冷卻數據中心的專家。

黃仁勳結束站台行程後，他在晚間6時20分左右準備離開酒店，現場聚齊大批粉絲等待簽名，黃仁勳來者不拒，一一替粉絲的棒球、照片等留下簽名紀念。

他一邊簽名，一邊回答媒體問題表示，和梁見後談論人工智慧（AI）機會，「他（梁見後）告訴我，我們做了很出色的AI超級電腦，我們有很大的機會」。

針對為何選擇北投、士林為台灣輝達總部，黃仁勳表示，因為需要擴展在台灣的辦公室，需要更多的員工，北投地點具吸引力，占地大小很剛好、很完美，適合輝達。

媒體也詢問今晚是否會去夜市，他說，他和家人一起，所以要先知道他們在做什麼。

隨後，黃仁勳座車離去，據了解是前往台積電創辦人張忠謀位於大直的住處，拜訪張忠謀夫婦。