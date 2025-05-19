輝達落腳北士科 新北議員喊打造AI廊道串起產業鏈
輝達執行長黃仁勳今宣布海外總部地點，將落腳在北士科T17、T18地上權素地。新北市議員江怡臻說，雖然新北沒中選，但新北有很多AI產業鏈，尤其土城很多AI產業跟代工相關，新北應該打造AI科技廊道。
江怡臻說，輝達宣布落腳北士科，雖然新北沒中選，但黃仁勳也說要攜手宏達台積電打造AI新藍圖，土城有很多AI產業跟代工相關，新北應該可以打造AI科技廊道。
新北經局長盛筱蓉說，鴻海、國泰人壽華南銀行都在土城，有很多上下游產業，且其他行政區也都適合，歡迎國內外大廠商落腳新北，現在新北市近期招商中的「新北國際AI＋智慧園區標租案」歡迎相關產業進駐，全力打造AI產業鏈。
青年局長邱兆梅則說，目前推出與輝達白金級講師合作的AI課程，沒有經驗技術背景的也可以來上課，課程免費還可以獲得輝達電子證書，對於求職有幫助。
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