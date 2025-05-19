影／輝達台灣總部定案 盧秀燕：代表黃仁勳對台灣的信心

輝達執行長黃仁勳今天宣布，輝達的台灣總部將設立在台北市的北投士林科技園區（北士科），台中市長盧秀燕今天受訪表示，她樂觀其成，此事背後更重要意義是黃仁勳對台灣的信心和支持。

盧秀燕今天下午到東勢區參加東豐快速道路第3標與第4標鯉魚脊背橋接合祈福典禮，記者問她，黃仁勳今天宣布輝達台灣總部地點的看法。