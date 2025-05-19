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影／輝達台灣總部定案 盧秀燕：代表黃仁勳對台灣的信心

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕昨出席東豐快速道路第3、4標斷橋合攏典禮，盧秀燕強調，輝達總部落腳台灣，代表黃仁勳對台灣的信心與支持。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕昨出席東豐快速道路第3、4標斷橋合攏典禮，盧秀燕強調，輝達總部落腳台灣，代表黃仁勳對台灣的信心與支持。記者游振昇／攝影

輝達執行長黃仁勳今天宣布，輝達的台灣總部將設立在台北市的北投士林科技園區（北士科），台中市長盧秀燕今天受訪表示，她樂觀其成，此事背後更重要意義是黃仁勳對台灣的信心和支持。

盧秀燕今天下午到東勢區參加東豐快速道路第3標與第4標鯉魚脊背橋接合祈福典禮，記者問她，黃仁勳今天宣布輝達台灣總部地點的看法。

盧秀燕說自己樂觀其成，因為在美國關稅風暴後，很多科技公司不得已出走或移外，黃仁勳還在台灣加碼投資，只要將他的總公司留下，設在台灣哪裡她都感謝，都高興，而且對方在台灣加碼投資，擴大營運，代表他對台灣的信心，背後更重要意義是他對台灣的信心和支持，她相信輝達未來還有研發中心等計畫，還會繼續再加碼。

台中市長盧秀燕昨出席東豐快速道路第3、4標斷橋合攏典禮，盧秀燕強調，輝達總部落腳台灣，代表黃仁勳對台灣的信心與支持。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕昨出席東豐快速道路第3、4標斷橋合攏典禮，盧秀燕強調，輝達總部落腳台灣，代表黃仁勳對台灣的信心與支持。記者游振昇／攝影

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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