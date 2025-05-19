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幕後／不是北市也難 輝達選士北科T17、T18暗藏三贏盤算

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳今天在北流舉行主題演講中，最後終於宣布，台灣總部將設在北士科。 記者林俊良／攝影
輝達執行長黃仁勳今天在北流舉行主題演講中，最後終於宣布，台灣總部將設在北士科。 記者林俊良／攝影

輝達執行長黃仁勳今宣布台灣總部設址在台北市士北科，雖然獎落台北市，但又難免憂心T17、T18涉及到新光人壽案。對此，市府知情人士透露，這其實順勢替市府解套，至於新壽是否成了二房東？他說，市府和新壽的租金是公開，輝達不是笨蛋。

知情人士表示，輝達總部選址其實一開始就屬意台北市，「畢竟內湖就有分公司，總不可能把員工都叫去中南部？」另外就是北士科的場域選址，他直言，肯定就是新光人壽的T17、T18。

知情人士透露，T3、T4、T12腹地都太小，還有私有地要整合，時間和金錢都是成本，只有T17、T18符合輝達提出的3公頃。同時，這也順勢替市府一次解了套。

他說，現在就是走新壽幫忙蓋的這條路最快，建照變更都過了，只要按照輝達需求蓋好，後續是租是賣都可以談。「新壽也不可能走解約這條，現在已繳了35億多元的權利金和四年的租金，即使可以按比例退還，也還是虧。」

至於雙方怎麼談條件？市府就讓新壽變成了二房東，低價繳租金高價收租金？知情人士透露，輝達也不是笨蛋，市府和新壽的合約是公開，都能夠看到租金價格。對新壽而言也不可能破局，現在T17、T18地都還沒有任何動靜，也難保接下來有人願意投標，對市府而言，空租在那也不樂見。

知情人士說，雙方談完條件才是第一步，「輝達是希望在2027年蓋成，蓋廠房很快，所有事情取決於條件。」後續市府才能協助整體園區內外的都市計畫核定等，「輝達就希望T17、T18的聯絡道路也是納入園區內，這部分就要和都發局研議。」

輝達執行長黃仁勳今公布台灣總部落腳士北科。本報資料照
輝達執行長黃仁勳今公布台灣總部落腳士北科。本報資料照

黃仁勳 輝達 北士科 NVIDIA

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