黃仁勳台北演講重點一次看 輝達蛻變AI基礎設施公司

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天發表台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講，多次提及台灣。輝達體認到自己是人工智慧（AI）基礎設施公司，Blackwell晶片是台灣科技生態系統卓越成就的證明，並在演講尾聲驚喜宣布輝達海外總部落腳台北北投士林。

黃仁勳今天演講地點選在可容納約5000人的台北流行音樂中心，現場座無虛席，進場時大螢幕同步播放暖場活動，邀請華碩董事長施崇棠、廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令、趨勢科技共同創辦人暨執行長陳怡樺等科技業高階主管，分享與輝達合作心得，隨後黃仁勳意外現身站台。

黃仁勳COMPUTEX演講定位為GTC Taipei，主軸與3月在美國舉行的GTC技術大會一致。剛開場就大力稱讚台灣有許多輝達珍貴的合作夥伴及朋友，處於電腦生態系中心，輝達GB300晶片預計今年第3季推出，推論效能提升1.5倍；會中並宣布將與鴻海、國科會（NSTC）、台積電合作，為台灣打造AI基礎設施。

台灣處於電腦生態系中心 創造新市場從這裡開始

黃仁勳演講指出，輝達進軍台灣超過30年，在台灣有很多珍貴合作夥伴及朋友，見證了輝達的成就，「我們處於電腦生態系的中心」，這是世界上最重要產業之一，當創造新市場時，必須從這裡開始。

他說，輝達不只是一間科技公司，更是一間基礎設施公司，對外清楚描繪發展路線圖，讓大家可以開始打造自己的資料中心；輝達了解自己是一家AI基礎設施公司，可以滿足全球需求。

黃仁勳表示，10年後回過頭看，AI將已經整合到生活中各個面向、各個公司和各個產業，「我們需要AI無所不在」，AI就像網際網路還有電力一樣。輝達打造AI資料中心，正確說應該是AI工廠，只要提供它能量或電力，就會生產出非常有價值的東西，也就是Tokens（運算單元）。

演說影片謝台灣 Blackwell是生態系統卓越成就

黃仁勳今天在演講中播放Blackwell生產過程的影片，內容提到Blackwell是一項工程奇蹟。最初是台積電的一片空白矽晶圓，在12吋晶圓上，經歷數百道的晶片處理和紫外光微影步驟，逐層構建2000億個電晶體。

之後晶圓被劃線切割成個別的Blackwell裸晶粒，經過測試和分類，良品晶粒將被挑選出來進入後續製程，在台積電、矽品與艾克爾（Amkor）執行的CoWoS封裝中，32顆Blackwell晶粒與128組HBM堆疊，被接合在一片客製化系中介層晶圓上。

在京元電子，每顆Blackwell晶片都會在攝氏125度的烤箱中運行數小時的壓力測試。在鴻海，機器日以繼夜將超過1萬個零組件精準放置在Grace Blackwell印刷電路板上，同時全球各地的工廠也在準備其他的零組件。

奇鋐、雙鴻、台達電提供客製化液冷銅製散熱器，讓晶片保持最佳溫度；在另一間鴻海廠房製造的ConnectX-7 SuperNIC，用以實現橫向擴展的通訊能力，加上BlueField-3 DPU來卸載並加速網路、儲存與資安等工作，這些零組件精心的整合進GB200運算托盤。

黃仁勳表示，Grace Blackwell系統已經全面量產，今年第3季會升級到GB300，內部架構相同但晶片表現更強，推論效能可提高1.5倍。

看好通用機器人 將開啟下一個兆級美元產業

黃仁勳指出，代理AI的本質是理解、思考和行動，可以感知人類想做的事情；而打造實體機器人的第一步，是要讓他們學習如何成為一個機器人，因此輝達與Google旗下AI公司DeepMind合作研究，建造最先進的物理引擎。

他說，輝達現在做很多事情協助機器人產業，相關技術也可以應用在自駕車，除了創造AI模型的系統之外，透過GB200、GB300晶片可以訓練AI模型，接著把模型導入自駕車，未來在所有市場都會有這樣的全方位解決方案。

黃仁勳指出，當機器人導入工廠後，工廠也變成一種機器人，例如台灣製造商台達電的產線已經用機器人技術軟體定義的平台進行操作；此外，也需要設備的數位孿生，包括緯穎、和碩、鴻海、技嘉、廣達、緯創，以及台積電下一代工廠，都導入數位孿生技術，為製造過程的每一個步驟開發數位孿生。

輝達海外總部落腳北士科 具產業聚落優勢

輝達海外總部選址有助於帶動周邊經濟，包括雙北與桃園市在內有許多縣市長極力爭取，今天終於塵埃落定。黃仁勳今天宣布，海外總部將取名為NVIDIAConstellation，意即NVIDIA星座，也可說是「星群」；輝達台灣工程師團隊已超過現有辦公室可以容納規模，要打造「星群」，位在北投士林。

台北市長蔣萬安今天應邀參加黃仁勳演講後受訪說，輝達未來海外總部選擇在台北，他竭誠歡迎，一定會給予一切必要行政上面支持。

蔣萬安表示，相信所有台北市民及市府團隊非常期待未來AI產業整體發展，可以帶給全世界、台灣及台北市新的契機，讓台北成為AI全球的動力（Powerhouse）。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，輝達最後花落北士科，此區目前未完全開發，加上交通便利，且有地方政府全力支援，應是雀屏中選的主因。以輝達業態與產業地位，順利落腳北士科將加速北市最後一塊科技園區拼圖成形，對於寂寞已久的士林北投區房市將會是一劑強心針。