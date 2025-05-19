輝達總部落腳北士科傳與新壽2模式 北市府曝合約規定
輝達執行長黃仁勳宣布，輝達海外總部落腳士林北投，地點傳出是新光人壽得標的T17、T18，外界認為，可能循兩種模式，一是辦理「地上權契約移轉」；一是新壽蓋好出租輝達。
北市地政局土開總隊副總隊長范乾峯表示，如果新壽後續要辦理「地上權契約移轉」，新壽要先蓋好取得使用執照，並且辦完建物所有權第一次登記；還要有「第三人承諾接受原本契約內容的承諾書」，接下來就會依照合約，由市府決定是否同意移轉。因目前還沒有來申請，市府內部還要再研究。
至於如果是第二種模式，新壽蓋好後出租輝達，變成新壽的「房客」。副總隊長范乾峯說，依照T17T18地上權合約，新壽建物蓋好，依合約本來就可以委託第三人經營、或出租給第三人。
范乾峯說，新壽得標T17、Ｔ18的地上權登記，是在111年2月14日，依照地上權案的50年合約，根據新壽的執行計畫書，約定5年要取得使用執照，可書面延長2年，最晚118年2月14日前取得使用執照，否則違約，如果新壽要地上權契約移轉，要等到新壽建物蓋好後，取得使用執照，還要有「第三人承諾接受原本契約內容的承諾書」，接下來就會依照合約，由市府決定是否同意移轉。
如果新壽要辦理地上權契約移轉，就是要先取得使用執照，並且辦完建物所有權第一次登記；還要有第三人承諾接受原本契約內容的承諾書，接下來就會依照合約約定，由市府決定是否同意移轉。因目前還沒有，市府內部還要再研究。
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