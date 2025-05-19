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拍板！輝達台灣總部進駐北士科 專家：有三個重大意義

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳今天在北流舉行主題演講中，最後終於宣布，台灣總部將設在北士科。 記者林俊良／攝影
輝達執行長黃仁勳今天在北流舉行主題演講中，最後終於宣布，台灣總部將設在北士科。 記者林俊良／攝影

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳19日於電腦展主題演講最後一段，宣布重磅消息，輝達台灣總部辦公室將落腳北投士林，也就是「北士科」。對此，台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真19日分析，輝達進駐北士科意味著被視為台北市最後一塊科技廊道拼圖的北投士林科學園區正式完整成形，如此一來，輝達不僅能與目前已進駐北士科的多個知名科技大廠獲得更多互助機會外，未來北士科周邊房價的發展更是相對可期。

劉佩真指出，北士科是台北市最後一塊重劃區，北士科的園區建置大致已於2023年完工，周邊交通、重大公共設施，還有社會住宅…等，則將陸續於2025年~2026年間完成。

劉佩真表示，未來隨著輝達台灣總部辦公室確定落腳北士科，將使得北士科「智慧跨域」的園區定位效應發揮到最大。

劉佩真指出，北士科園區規劃原先就是以AI、高效能運算，以至於新興科技領域，還有AR、VR，甚至是在機器人…等領域的應用，未來都將因為輝達台灣總部辦公室的進駐，讓整個北士科智慧跨域的園區定位更有加乘效果。

劉佩真還提到，未來北士科還可以搭配南港軟體產業園區、南港生技產業聚落BOT案-台北生技園區，以及圓山新創園區，還有社子島生態系等等，可以讓整個台北市科技廊道的發展更加完整。

劉佩真並進一步分析北士科特性，她指出，北士科第一圈主要是以辦公室大樓為主，第二圈則以主要是商業設施，第三圈則是以住宅部分為重，也就是說北士科同時具有產業、商業和住宅共同結合，是一個能夠自給自足的區域，周邊無論學校、購物、生活機能都相當齊全。

劉佩真說，北士科未來在輝達台灣總部辦公室的進駐之下，將使其更具有發展潛力，目前北士科周邊已有相當多科技大廠都已進駐，包括英業達（2356）、仁寶（2324）、華碩（2357）、緯創（3231），「這將讓輝達相關供應鏈可以獲得更多的互助機會」，並充分發揮北士科智慧跨域園區的未來發展主軸。

此外，關於北士科未來周邊房市的發展，劉佩真認為，不管是住宅市場、商用不動產，特別是在辦公室、廠房廠辦部分，未來都是相對可期的。

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真19日表示，輝達進駐北士科意味著被視為台北市最後一塊科技廊道拼圖的北投士林科學園區正式完整成形，如此一來，輝達不僅能與目前已進駐北士科的多個知名科技大廠獲得更多互助機會外，未來北士科的周邊房價發展更是可期。圖／劉佩真提供
台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真19日表示，輝達進駐北士科意味著被視為台北市最後一塊科技廊道拼圖的北投士林科學園區正式完整成形，如此一來，輝達不僅能與目前已進駐北士科的多個知名科技大廠獲得更多互助機會外，未來北士科的周邊房價發展更是可期。圖／劉佩真提供

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