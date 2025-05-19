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幕後／黃仁勳最後鍾情士林北投 最大關鍵蔣萬安親自出馬
輝達海外總部確定落腳士林北投。據了解，黃仁勳屬意北市士林北投是因諸多考量，包括北市有AI發展最好的總部群聚效應、還有地理區位、總部土地需夠大、人才、交通便捷等多考量。但最關鍵就有台北市長蔣萬安的積極爭取，並親自與黃仁勳電郵往返。
知情人士透露，蔣萬安與黃仁勳其實在去年，就因合作夥伴的牽線，兩人在台北大巨蛋為味全龍開球，開啟兩人情誼，後續就密切有保持聯絡。當輝達宣布要找海外總部，雙方幕僚就開始保持密切聯繫，並定期視訊開會，不僅與台北輝達，還與美國輝達總部保持往來。
甚至為了爭取輝達到台北市，蔣萬安除了與黃仁勳親自電子郵件往返，也指示同仁積極協助，並指派副市長李四川擔任召集人，指示都發局、地政局協助輝達「將總部選址談下來」，不僅沙盤推演可能的地點，幕僚也親自帶對方團隊到可能的選址地點，包括花博，南港、松南等看場地。
「蔣萬安誠懇、多線溝通，除台北市本身優勢，還有團隊的投入程度。」知情人士分析，輝達確定落腳台北市士林北投，是黃仁勳綜合考量後的決定，儘管北投士林雀屏中選，但據了解，輝達部分先前也是保密到家，最後一刻前還是不透露，不過邀請蔣萬安出席北流的主題演講，似乎就是在透露最後決定。
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