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幕後／黃仁勳最後鍾情士林北投 最大關鍵蔣萬安親自出馬

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安。記者潘俊宏／攝影

輝達海外總部確定落腳士林北投。據了解，黃仁勳屬意北市士林北投是因諸多考量，包括北市有AI發展最好的總部群聚效應、還有地理區位、總部土地需夠大、人才、交通便捷等多考量。但最關鍵就有台北市長蔣萬安的積極爭取，並親自與黃仁勳電郵往返。

知情人士透露，蔣萬安與黃仁勳其實在去年，就因合作夥伴的牽線，兩人在台北大巨蛋為味全龍開球，開啟兩人情誼，後續就密切有保持聯絡。當輝達宣布要找海外總部，雙方幕僚就開始保持密切聯繫，並定期視訊開會，不僅與台北輝達，還與美國輝達總部保持往來。

甚至為了爭取輝達到台北市，蔣萬安除了與黃仁勳親自電子郵件往返，也指示同仁積極協助，並指派副市長李四川擔任召集人，指示都發局、地政局協助輝達「將總部選址談下來」，不僅沙盤推演可能的地點，幕僚也親自帶對方團隊到可能的選址地點，包括花博，南港、松南等看場地。

「蔣萬安誠懇、多線溝通，除台北市本身優勢，還有團隊的投入程度。」知情人士分析，輝達確定落腳台北市士林北投，是黃仁勳綜合考量後的決定，儘管北投士林雀屏中選，但據了解，輝達部分先前也是保密到家，最後一刻前還是不透露，不過邀請蔣萬安出席北流的主題演講，似乎就是在透露最後決定。

輝達執行長黃仁勳19日在2025年台北國際電腦展COMPUTEX活動發表主題演說。(美聯社)
輝達執行長黃仁勳19日在2025年台北國際電腦展COMPUTEX活動發表主題演說。(美聯社)
中華職棒去年六月在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊三連戰第二戰，輝達執行長黃仁勳（左三）應邀為比賽開球，開球後與研華董事長劉克振（右三）、台北市長蔣萬安（右二）一同合影。本報資料照片
中華職棒去年六月在大巨蛋進行味全龍隊對上中信兄弟隊三連戰第二戰，輝達執行長黃仁勳（左三）應邀為比賽開球，開球後與研華董事長劉克振（右三）、台北市長蔣萬安（右二）一同合影。本報資料照片

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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