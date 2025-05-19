和輝達戰略合作 玉山銀行將朝四大方向深化

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日提及和本國金融業玉山銀行的合作，玉山銀行表示將朝四大方向深化和輝達的戰略合作，進一步擴大AI技術在金融領域的應用，致力於打造更安全、方便、普惠的智慧金融服務。

玉山銀行指出，AI不僅能在製造業發揮效益，更能為金融業帶來更安心、普惠的服務體驗。未來，玉山銀行也將持續攜手NVIDIA，透過創新技術守護客戶資產安全，並推動智慧金融新里程。玉山銀行所提出的四大合作方向，包括：

一、強化行員與個金服務的GENIE與金秘書

為提升內部作業效率與客戶體驗，玉山銀行已於行員端導入「GENIE」工作助理，並在個人金融服務環境中推出「金秘書」智能客服系統，協助快速檢索與回覆客戶需求，顯著縮短問題解決時間。

二、GitHub Copilot試點與AI Coding實驗

玉山銀行已成功導入GitHub Copilot，並針對小型專案展開AI輔助程式開發試驗。初步成效顯示，專案開發速度提升近30%，程式碼品質與維護性也獲得顯著改善。

三、文件嵌入式檢索與智能客服

憑藉NVIDIA GPU強大運算能力，玉山各項數位服務現可即時分析文件內容，並透過智能客服系統快速回應客戶提問，進一步提升服務品質。

四、高效能運算（HPC）平台建置

玉山銀行正與NVIDIA探討將GPU納入核心運算基礎建設，以支援大規模資料分析與防詐偵測模型訓練。相關研究成果將於本次NVIDIA Summit上發表，展示如何運用高速運算破解金融詐欺難題。