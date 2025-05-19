快訊

疑高齡汽車駕駛突暴衝...新北三峽北大國小嚴重車禍 4人命危、16人傷

曾涉學歷造假…江雅綺出任駐英公使 民眾黨團酸「假博士」：駐外大崩壞

新北市三峽某國小下課疑遇車輛暴衝 4人命危、逾10名傷者

和輝達戰略合作 玉山銀行將朝四大方向深化

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳今日秀出台系供應鏈，多家業者入列。記者簡永祥／攝影
輝達執行長黃仁勳今日秀出台系供應鏈，多家業者入列。記者簡永祥／攝影

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳今日提及和本國金融業玉山銀行的合作，玉山銀行表示將朝四大方向深化和輝達的戰略合作，進一步擴大AI技術在金融領域的應用，致力於打造更安全、方便、普惠的智慧金融服務。

玉山銀行指出，AI不僅能在製造業發揮效益，更能為金融業帶來更安心、普惠的服務體驗。未來，玉山銀行也將持續攜手NVIDIA，透過創新技術守護客戶資產安全，並推動智慧金融新里程。玉山銀行所提出的四大合作方向，包括：

一、強化行員與個金服務的GENIE與金秘書

為提升內部作業效率與客戶體驗，玉山銀行已於行員端導入「GENIE」工作助理，並在個人金融服務環境中推出「金秘書」智能客服系統，協助快速檢索與回覆客戶需求，顯著縮短問題解決時間。

二、GitHub Copilot試點與AI Coding實驗

玉山銀行已成功導入GitHub Copilot，並針對小型專案展開AI輔助程式開發試驗。初步成效顯示，專案開發速度提升近30%，程式碼品質與維護性也獲得顯著改善。

三、文件嵌入式檢索與智能客服

憑藉NVIDIA GPU強大運算能力，玉山各項數位服務現可即時分析文件內容，並透過智能客服系統快速回應客戶提問，進一步提升服務品質。

四、高效能運算（HPC）平台建置

玉山銀行正與NVIDIA探討將GPU納入核心運算基礎建設，以支援大規模資料分析與防詐偵測模型訓練。相關研究成果將於本次NVIDIA Summit上發表，展示如何運用高速運算破解金融詐欺難題。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

延伸閱讀

輝達海外總部落腳北士科 蔣萬安：會給予一切支持

獨／輝達總部落腳北士科 新壽可能採取二階段合規北市府規定

英業達導入輝達 Isaac cuMotion 讓 AI 伺服器產線效率倍增

輝達超前部署量子運算 傳深入洽談投資新創PsiQuantum

相關新聞

幕後／黃仁勳最後鍾情士林北投 最大關鍵蔣萬安親自出馬

輝達海外總部確定落腳士林北投。據了解，黃仁勳屬意北市士林北投是因諸多考量，包括北市有AI發展最好的總部群聚效應、還有地理...

入列輝達合作夥伴！國泰金回應了 這天將宣布合作結果

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日出席台北國際電腦展（Computex）演講時，再度透過螢幕背板展示合作夥伴，今年擴...

【重磅快評】黃仁勳擘劃的願景 賴政府能夠實現嗎

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台後馬不停蹄，前天才在雙北世壯運手執聖火，今天早上就在台北電腦展進行專題演講，這位科技...

AI教父黃仁勳回台掀「仁來瘋」！2字評價台灣人 外媒曝保鑣壓力大

路透報導，全球晶片龍頭輝達執行長黃仁勳回台灣再度掀起「仁來瘋」（Jensanity），不光媒體記者如影隨形，還有許多粉絲...

黃仁勳台北演講重點一次看 輝達蛻變AI基礎設施公司

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天發表台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講，多次提及台灣。輝達體認到自己是人工智...

黃仁勳親揭輝達海外總部 取名「星群」降落北士科

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在台北國際電腦展（COMPUTEX）開幕前的主題演講最後壓軸時，只見大螢幕中一艘輝達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。