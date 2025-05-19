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入列輝達合作夥伴！國泰金回應了 這天將宣布合作結果

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
輝達今年合作夥伴包含包含金融股國泰金（圖）、玉山金旗下玉山銀行兩家金融機構。國泰金控／提供 陳美君
輝達今年合作夥伴包含包含金融股國泰金（圖）、玉山金旗下玉山銀行兩家金融機構。國泰金控／提供 陳美君

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳19日出席台北國際電腦展（Computex）演講時，再度透過螢幕背板展示合作夥伴，今年擴大到122家企業，除了電子供應鏈外，還包含金融股國泰金（2882）、玉山金（2884）旗下玉山銀行兩家金融機構。

對此，國泰金控回應，近日與NVIDIA合作，運用其技術框架訓練AI模型，也即將在本周三的NVIDIA GTC Taipei率先發表合作結果。國泰金控也正與NVIDIA積極研議雙方更進一步的深度合作。

黃仁勳此次公開「報明牌」，除「熟面孔」晶圓代工、封裝測試、資料中心、組裝代工等台廠外，還包括台灣多家大學、醫學機構及兩家金融機構，總計秀出122家合作夥伴。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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