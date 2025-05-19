輝達GPU前進記憶體儲存櫃 台系兩模組廠入列

因應AI訓練需建置大量模型，如何將這些建模資訊能有效置放在儲存系統而不會讓心血白費重置 ，輝達執行長黃仁勳今日宣布NVIDIA已建置一套全新的儲存系統。而這次輝達秀出的台灣供應鏈，恰巧有二家記憶體模組廠威剛和群聯入列。

黃仁勳強調，現今伺服器多使用軟體或存放存儲供應商的檔案存儲軟體，但這些並不是人工智慧想要查詢非結構化資料。它需要語意，需要意義。因此，輝達必須創造一種全新的儲存管線。黃仁勳稱它為NVIDIA AI資料管線。

黃仁勳解釋，在儲存系統中存在一層非常複雜的軟體，而多數儲存公司本質上都是軟體公司。這層軟體極其複雜。因此，在一種新的儲存系統之上，將會有一種新的查詢系統，我們稱之為IQ，也就是NVIDIA AI IQ，簡稱IQ。

黃仁動表示，這是最先進的技術，非常出色。輝達正在與儲存產業的幾乎所有廠商合作。未來的儲存設備將不再是CPU置於儲存機櫃上，而是GPU置於儲存機櫃上。原因在於需要一個系統來嵌入並理解非結構化原始資料的意義。透過建立索引、執行搜尋並進行排序。這個過程非常需要大量運算能力。因此，未來大多數儲存伺服器都將前置一顆GPU。

黃仁勳在今天的專題演說中，沒有針對個別領域秀出台系供應鏈，而是完整用一張背板呈現。在新的供應鍵名單中，列出華擎 、華碩、威剛 、凌華 、研華 、圓剛、貿聯 - KY、益登 、仁寶 、台達電 、全漢、技嘉 、鴻海、英業達、麗臺、光寶科、嘉澤 、聯發科 、神達、微星、和碩 、群聯 、瑞昱 、台積電 、聯電 、緯創 。

其中威剛和群聯是首次入列的記憶體模組廠；瑞昱也首次入列。至於關係合作夥伴矽品、京元電和所羅門、盟立及廣運等，則以實際導入在晶片封裝、機器人和物流自動化等影片，支持輝達打造AI基礎架構，進軍全球AI世界。