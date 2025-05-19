輝達海外總部落腳台北 蔣萬安盼成AI布局發電廠
輝達執行長黃仁勳今天宣布輝達海外總部落腳士林北投。台北市長蔣萬安表示，這將帶來未來人工智慧產業發展新契機，也讓台北成為全球人工智慧（AI）布局的發電廠。
輝達（NVIDIA）海外總部選址備受矚目，黃仁勳今天在台北國際電腦展（COMPUTEX）的專題演說中正式宣布將落腳台北北投士林。
受邀出席專題演說的蔣萬安會後前往下個行程「澳洲黃金海岸Tom Tate市長橄欖球比賽開球儀式」時，持續被媒體包圍採訪。
蔣萬安指出，會中黃仁勳開玩地笑說很希望大家能夠踴躍表達歡迎輝達，以及竭誠希望輝達海外總部落腳台北的心聲，所以他旁邊的一名外國友人就說「哇！那市長你會有接不完的電話。」
展望輝達海外總部落腳台北的效應，蔣萬安說，黃仁勳在演講中確實發布很多新AI產品的全球布局，這對台北市來說，不論是整體產業的發展以及如何運用AI在城市上，都給予非常重要的洞見。
蔣萬安指出，將會竭誠歡迎、給予各項協助，這對全世界、對台灣、對台北來講，都帶來了未來AI發展新契機，也讓台北成為全球AI布局的發電廠（Powerhouse）。
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