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輝達台灣總部沒選桃園市青埔 桃市府說話了

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
輝達（Nvidia）。路透
輝達（Nvidia）。路透

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳今天在台北國際電腦展首場主題演講中，宣布輝達台灣總部將設在台北市北投士林。先前積極爭取輝達進駐的桃市府表示，這一年多來市府團隊確實全力以赴，無不希望能展現桃園最好的一面，讓國際級的企業看見桃園的潛力與能量；市府將持續優化桃園的產業環境與招商策略，為迎接更多指標性企業做好更充分的準備。

輝達海外總部選址備受矚目，輝達執行長黃仁勳今天正式宣布將落腳台北北投士林，先前傳出輝達已和新光人壽有所接觸，可望落腳北士科T17、T18為海外企業總部。

桃市府下午表示，桃園在AI產業的基石依然穩固，「我們擁有全球關鍵的AI伺服器製造鏈，是重要的硬體供應基地」，市府也持續推動智慧製造、數位轉型及AI在各領域的應用，例如工業4.0的智能工廠、智慧城市基礎建設、智慧交通等，這些都是桃園發展AI的堅實後盾。

市府表示，針對輝達原先評估的青埔亞矽創預定地，其鄰近A19捷運站、高鐵及機場的優越位置，以及適合長期投資的地質條件，依然是桃園發展高科技產業的重點區域，市府會持續活化此區域，吸引更多優質企業進駐，相關的洽談也正積極進行中。

市府表示，為了打造更宜居的國際化都市，吸引並留住國內外優秀人才，市府持續推動優質生活機能的建置，例如近期在青埔地區引進北歐知名國際學校的洽談已進入最後階段，待相關程序完備後，將能為桃園的專業人才家庭提供更完善的教育選擇，這是市府提升整體城市競爭力的一環。

「我們尊重輝達的最終決定，祝福其在台灣的發展一切順利，並持續引領全球科技創新。」市府表示，桃園的AI發展腳步不會因此停歇，市府會繼續與國內外科技夥伴深化合作，致力打造從研發到量產的完整產業生態系，為桃園的科技未來開創更多可能。

輝達執行長黃仁勳今天在主題演講中強調Blackwell是一個科技奇蹟，更是台灣科技生態系統卓越成就的證明，他也宣布了外界矚目的輝達台灣總部，將落腳設在北市科記者。林俊良／攝影
輝達執行長黃仁勳今天在主題演講中強調Blackwell是一個科技奇蹟，更是台灣科技生態系統卓越成就的證明，他也宣布了外界矚目的輝達台灣總部，將落腳設在北市科記者。林俊良／攝影

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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