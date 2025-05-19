快訊

鑽石公主號郵輪船長凌晨船上病逝 副手接替開進基隆港

藍營曝最新民調！賴總統明就職周年 逾半民眾憂1事、對關稅戰沒信心

輝達選址士北科 新壽解約或租賃？游淑慧質詢猛追

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】黃仁勳擘劃的願景 賴政府能夠實現嗎

聯合報／ 主筆室
輝達執行長黃仁勳今天在主題演講中強調Blackwell是一個科技奇蹟，更是台灣科技生態系統卓越成就的證明，他也宣布了外界矚目的輝達台灣總部，將落腳設在北士科記者。林俊良／攝影
輝達執行長黃仁勳今天在主題演講中強調Blackwell是一個科技奇蹟，更是台灣科技生態系統卓越成就的證明，他也宣布了外界矚目的輝達台灣總部，將落腳設在北士科記者。林俊良／攝影

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳來台後馬不停蹄，前天才在雙北世壯運手執聖火，今天早上就在台北電腦展進行專題演講，這位科技界的超級巨星果然吸引數千人朝聖。一般人聽不懂黃仁勳講的技術名詞沒有關係，最重要的是感染他宣示未來世界樣貌的熱情。

為什麼台灣民眾喜歡黃仁勳？除了趕流行、湊熱鬧的心態之外，最重要的是我們看到一個企業家的遠見。早上他在演講中說，輝達起初是一家晶片公司，目標是創造全新的運算平台。2006年推出CUDA，徹底改變了運算的方式。十年後的2016年，意識到一種全新的運算方法已經到來，這種新方法需要從技術堆疊的每一層重新發明。處理器是新的，軟體堆疊是新的，系統理所當然也是新的。

因此，輝達發明了一套新系統。在2016年GTC大會宣布該系統的當天，「沒有人理解我在說什麼，也沒有人為我鼓掌」。這套系統名為DGX-1，輝達把第一套系統捐給一個非營利組織 OpenAI，並開啟了AI革命。當年沒人為黃仁勳鼓掌，可是這個世界一步一步照他想像中的發展下去。

而且黃仁勳清楚知道輝達的每一步及下一步，他在演講中提到，歷史上，沒有任何公司，尤其是科技公司，能長達五年公開其未來發展路線圖，並將計畫視為高度機密。然而，「我們意識到NVIDIA已不僅是科技公司，更是基礎設施公司」。也就是說，黃仁勳的野心龐大而清晰，正因為他在打造全新的生態系，他懂得向各國政府爭取資源，也深知必須結合供應鏈力量共同完成，因此他願意揭露輝達的五年計畫，目的就是要大家一起跟上。

在今天上午這場演講中，最令人振奮的是，黃仁勳提出將以NVLink為基礎，連接144顆Blackwell晶片，攜手多數由台灣生態系聯合打造超大型虛擬AI核心的圖形處理器（GPU）。他並宣布，輝達將與台積電、鴻海集團、國科會合作，在這裡打造第一座大型AI超級電腦，作為台灣AI基礎設施和AI生態系統的基石。

黃仁勳也宣布了外界矚目的輝達台灣總部，將落腳設在北士科，預料可為周邊房市注入強心針。不過，大家不能只是短視地看到輝達為台灣帶來的利多而已，AI需要強大的算力，而這個算力需要電力支撐，就在他宣布在台灣建設AI基礎設施跟AI生態系統的此時，台灣也正好進入「非核家園」，在電力需求最大的時候，我們卻迎來一個電力供給不穩以及高電價的時代。

之前黃仁勳被問到是否擔心台灣的電力供應問題，他的答案是，政府需要思考支援哪個產業，應會有完整能源配套。不知道賴政府真能做到不負黃仁勳的託付？

黃仁勳 輝達 NVIDIA

延伸閱讀

輝達海外總部落腳北士科 蔣萬安：會給予一切支持

輝達北士科雀屏中選..蔣萬安曝心情：我會有接不完電話

吸金22億經濟重犯徐少東傳逃日本 接觸日本手法曝：狂蹭黃仁勳

黃仁勳：輝達變身基建公司 AI將如電力、網路無所不在

相關新聞

【重磅快評】黃仁勳擘劃的願景 賴政府能夠實現嗎

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台後馬不停蹄，前天才在雙北世壯運手執聖火，今天早上就在台北電腦展進行專題演講，這位科技...

AI教父黃仁勳回台掀「仁來瘋」！2字評價台灣人 外媒曝保鑣壓力大

路透報導，全球晶片龍頭輝達執行長黃仁勳回台灣再度掀起「仁來瘋」（Jensanity），不光媒體記者如影隨形，還有許多粉絲...

黃仁勳：通用機器人將開啟下一個兆級美元產業

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天演講指出，代理人工智慧（AI）的本質是理解、思考和行動，透過...

輝達台灣總部沒選桃園市青埔 桃市府說話了

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在台北國際電腦展首場主題演講中，宣布輝達台灣總部將設在台北市北投士林。先前積極爭取輝...

輝達選址士北科 新壽解約或租賃？北市議員質詢猛追

輝達執行長黃仁勳今公布台灣總部落腳士北科，台北市議會今下午對此質詢產發局及地政局，議員質詢，目前輝達確切在士北科選址？依...

輝達GPU前進記憶體儲存櫃 台系兩模組廠入列

因應AI訓練需建置大量模型，如何將這些建模資訊能有效置放在儲存系統而不會讓心血白費重置 ，輝達執行長黃仁勳今日宣布NVI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。