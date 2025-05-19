【重磅快評】黃仁勳擘劃的願景 賴政府能夠實現嗎

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台後馬不停蹄，前天才在雙北世壯運手執聖火，今天早上就在台北電腦展進行專題演講，這位科技界的超級巨星果然吸引數千人朝聖。一般人聽不懂黃仁勳講的技術名詞沒有關係，最重要的是感染他宣示未來世界樣貌的熱情。

為什麼台灣民眾喜歡黃仁勳？除了趕流行、湊熱鬧的心態之外，最重要的是我們看到一個企業家的遠見。早上他在演講中說，輝達起初是一家晶片公司，目標是創造全新的運算平台。2006年推出CUDA，徹底改變了運算的方式。十年後的2016年，意識到一種全新的運算方法已經到來，這種新方法需要從技術堆疊的每一層重新發明。處理器是新的，軟體堆疊是新的，系統理所當然也是新的。

因此，輝達發明了一套新系統。在2016年GTC大會宣布該系統的當天，「沒有人理解我在說什麼，也沒有人為我鼓掌」。這套系統名為DGX-1，輝達把第一套系統捐給一個非營利組織 OpenAI，並開啟了AI革命。當年沒人為黃仁勳鼓掌，可是這個世界一步一步照他想像中的發展下去。

而且黃仁勳清楚知道輝達的每一步及下一步，他在演講中提到，歷史上，沒有任何公司，尤其是科技公司，能長達五年公開其未來發展路線圖，並將計畫視為高度機密。然而，「我們意識到NVIDIA已不僅是科技公司，更是基礎設施公司」。也就是說，黃仁勳的野心龐大而清晰，正因為他在打造全新的生態系，他懂得向各國政府爭取資源，也深知必須結合供應鏈力量共同完成，因此他願意揭露輝達的五年計畫，目的就是要大家一起跟上。

在今天上午這場演講中，最令人振奮的是，黃仁勳提出將以NVLink為基礎，連接144顆Blackwell晶片，攜手多數由台灣生態系聯合打造超大型虛擬AI核心的圖形處理器（GPU）。他並宣布，輝達將與台積電、鴻海集團、國科會合作，在這裡打造第一座大型AI超級電腦，作為台灣AI基礎設施和AI生態系統的基石。

黃仁勳也宣布了外界矚目的輝達台灣總部，將落腳設在北士科，預料可為周邊房市注入強心針。不過，大家不能只是短視地看到輝達為台灣帶來的利多而已，AI需要強大的算力，而這個算力需要電力支撐，就在他宣布在台灣建設AI基礎設施跟AI生態系統的此時，台灣也正好進入「非核家園」，在電力需求最大的時候，我們卻迎來一個電力供給不穩以及高電價的時代。

之前黃仁勳被問到是否擔心台灣的電力供應問題，他的答案是，政府需要思考支援哪個產業，應會有完整能源配套。不知道賴政府真能做到不負黃仁勳的託付？