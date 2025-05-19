聽新聞
0:00 / 0:00
AI教父黃仁勳回台掀「仁來瘋」！2字評價台灣人 外媒曝保鑣壓力大
路透報導，全球晶片龍頭輝達執行長黃仁勳回台灣再度掀起「仁來瘋」（Jensanity），不光媒體記者如影隨形，還有許多粉絲送上書籍、海報甚至棒球要求簽名。當外媒問及如何看待台灣人的熱情反應，黃仁勳透露自己很喜歡來台灣也感謝大家的支持，更直言每一個人都非常非常「友善」。
黃仁勳此次來台行程滿檔，16日抵達台北便與台積電董事長魏哲家餐敘，17日現身台北大巨蛋擔任世壯運聖火代表，並在晚間宴請台廠供應鏈。19日為2025年台北國際電腦展COMPUTEX活動揭開序幕，最後一日21日將舉行全球媒體聯訪記者會。
路透詢問黃仁勳受到台灣民眾熱烈歡迎有什麼感想，他回答：「我很喜歡來台灣，也很開心見到大家，感謝他們的支持，每一個人都非常非常友善。」
黃仁勳在台的高人氣也讓輝達美國同事感到困惑，因為他在美國參加類似活動時並未經常受到特別關注。
除此之外，黃仁勳的隨扈也感到壓力，試圖攔住記者與粉絲以保持距離。黃仁勳在餐廳外發炸冰淇淋時，一名隨扈急忙告訴記者：「他沒有說什麼重要的話」，並要求大家退後一些。
黃仁勳在台灣的人氣甚至掀起政治與社會話題。不僅副總統蕭美琴因與他同場出席世壯運而遭在野黨批評「蹭熱度」，連政府部門也被迫澄清他私人飛機停在松山機場的停機費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言