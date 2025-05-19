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AI教父黃仁勳回台掀「仁來瘋」！2字評價台灣人 外媒曝保鑣壓力大

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
輝達執行長黃仁勳19日在2025年台北國際電腦展COMPUTEX活動發表主題演說。美聯社
輝達執行長黃仁勳19日在2025年台北國際電腦展COMPUTEX活動發表主題演說。美聯社

路透報導，全球晶片龍頭輝達執行長黃仁勳回台灣再度掀起「仁來瘋」（Jensanity），不光媒體記者如影隨形，還有許多粉絲送上書籍、海報甚至棒球要求簽名。當外媒問及如何看待台灣人的熱情反應，黃仁勳透露自己很喜歡來台灣也感謝大家的支持，更直言每一個人都非常非常「友善」。

黃仁勳此次來台行程滿檔，16日抵達台北便與台積電董事長魏哲家餐敘，17日現身台北大巨蛋擔任世壯運聖火代表，並在晚間宴請台廠供應鏈。19日為2025年台北國際電腦展COMPUTEX活動揭開序幕，最後一日21日將舉行全球媒體聯訪記者會。

路透詢問黃仁勳受到台灣民眾熱烈歡迎有什麼感想，他回答：「我很喜歡來台灣，也很開心見到大家，感謝他們的支持，每一個人都非常非常友善。」

黃仁勳在台的高人氣也讓輝達美國同事感到困惑，因為他在美國參加類似活動時並未經常受到特別關注。

除此之外，黃仁勳的隨扈也感到壓力，試圖攔住記者與粉絲以保持距離。黃仁勳在餐廳外發炸冰淇淋時，一名隨扈急忙告訴記者：「他沒有說什麼重要的話」，並要求大家退後一些。

黃仁勳在台灣的人氣甚至掀起政治與社會話題。不僅副總統蕭美琴因與他同場出席世壯運而遭在野黨批評「蹭熱度」，連政府部門也被迫澄清他私人飛機停在松山機場的停機費。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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