輝達選址士北科 新壽解約或租賃？北市議員質詢猛追

輝達執行長黃仁勳今公布台灣總部落腳士北科，台北市議會今下午對此質詢產發局及地政局，議員質詢，目前輝達確切在士北科選址？依照相關契約及繳納的經費，基本上就是T17、T18。產發局說，若走解約，就要重新回到設定地上權，未來對於輝達投資案全力協助。

游淑慧表示，在去年新光人壽做了奇怪的動作，本來T17、T18在民國112年拿到建照，預定開工日申報在113年2、3月，圍籬都架起來，也做了地質調查等作業，「建造拿到代表建築設計、都審都通過了。」

她說，但是突然在9月變更設計，而此時6月黃仁勳來台，當時市場就有聽到新壽找到單一大客戶，正在打造量身的建築需求。市府有沒有收到相關訊息？

游淑慧說，如今媒體和名嘴紛紛說此案會不會有圖利等，若是走地上權移轉，必須要先興建完成、取得使用執照，再經過市府同意後完成。然而，照這樣邏輯，輝達沒有權利先宣布選址，因為不知道未來兩年北市府、市議會是否同意，新壽也沒有立場答應。

游淑慧說，不過，除了這個條件外，她發現契約內容也有容許乙方的新壽，可以將建物的一部或全部給第三人收益經營，意思指完全不受市府同意下，配合輝達需求量身打造建物、蓋好後，直接承租給輝達使用。

她詢問，北市府會認為委託經營的二房東有利，還是直接移轉契約比較有利？如果市府直接和輝達簽訂地上權契約，代表輝達和北市府關係是50年不變，但當時低價標給新壽且當了二房東，輝達變成房客，可能只簽訂10年、20年，和北市府關係弱了一層，北市府應該盡力支援，留住輝達可長可久。

地政局土開總隊長黃群說，有知道去年9月新壽提出基地第一次變更設計。產發局長陳俊安說，當時收到建築量體修正調整，棟數也有變少，而輝達在尋覓土地時，過程中市府也有將T17、T18的地上權狀況告知。

陳俊安也說，確實轉移地上權是要將建物蓋完後，取的使用執照才能招租委託經營給另一個公司。確實如果土地沒有地上權，是一塊素地，輝達和市府這邊直接橫向溝通會比較順利。同時也強調，未來對於輝達投資案全力協助。

另外，北市議員詹為元、王欣儀也詢問，新壽要取得使用執照才能移轉地上權，但也可以用租的，有沒有可能新壽直接解約？黃群補充，目前新壽繳交的權利金和租金加總是35億元。詹為元說，解約就無法拿回繳交的錢，而輝達如此篤定，代表和現有業主拿到，看起來還是T17、Ｔ18。

陳俊安說，如果解約就要重新回到設定地上權，重新投標等。陳也說，目前北士科市有土地有T3、T4、T12，但是土地面積無法滿足輝達的3公頃，需要整合周邊私有地才能達到，目前也有做相關探詢。