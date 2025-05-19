獨／輝達總部落腳北士科 新壽可能採取二階段合規北市府規定

輝達選定新光人壽旗下的北士科土地用以興建總部，新壽將如何從台北市政府的「地上權招標」規定解套？據知情人士透露，新壽先前已和輝達簽署保密協定，近期內應會正式簽約。首先，會採取「變更設計」的方式，朝輝達美國總部的方向設計，並繼續申請建照及使用執照，接下來，二年之後蓋好整棟出租給輝達。

換言之，這種作法等同於由輝達來主導設計，來發包給新壽，接下來新壽就會用量身訂作的方式為輝達興建廠房，蓋好了之後地上權的所得權仍在新壽身上，輝達則用租用的方式來使用，如此一來，就不會違反北市府的地上權規定。

知情人士指出，台北市政府的招標規定，當初本來就沒有限制一定要自用，事實上，據可靠消息來源指出，位於鄰近T16的仁寶總部，由於仁寶在T16的廠房不夠用，因此先前就曾向新壽洽商若T17、T18其中一棟蓋好之後，可整棟出租給仁寶，如今，新壽若要整棟蓋好租給輝達，亦沒有適法性的問題。

而就北士科的條件，也有業界人士也私下發聲，歐洲學校就在旁邊，鄰近的天母也有美國學校，還有包括完善的醫療設施，包括新光醫院、台北榮總、振興醫院、陽明醫學院等多家高知名度的醫院，而且北榮還有專門服務外國人的窗口；還有業界人士打趣說，黃仁勳偏好美食，倘若輝達總部移到北市科，一定會有很多米其林餐廳進駐來服務「饕客」。

而過去傳出的其他的地點，包括花博是在航道之下，另外台北榮星花園旁邊的用地，過去是一殯，都不是理想的地點，新壽得標這一塊地今日被輝達相中，等於是替台北市民把輝達總部留在台北市，而不是跑到外縣市蓋廠，所以業界人士指出，北市府處理此事要謹慎，不要反而把輝達趕到其他地方去。