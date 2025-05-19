快訊

藍營曝最新民調！賴總統明就職周年 逾半民眾憂1事、對關稅戰沒信心

輝達選址士北科 新壽解約或租賃？游淑慧質詢猛追

獨／金城國中翁師過往不雅考題再曝光 家長怒轟校方「放任成災」

輝達海外總部落腳北士科 蔣萬安：會給予一切支持

中央社／ 台北19日電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日在2025台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講中正式宣布，輝達海外總部將落腳台北北投士林。台北市長蔣萬安（中）會後接受媒體聯訪表示，竭誠歡迎，並將會給予行政支持。中央社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日在2025台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講中正式宣布，輝達海外總部將落腳台北北投士林。台北市長蔣萬安（中）會後接受媒體聯訪表示，竭誠歡迎，並將會給予行政支持。中央社

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳今天在COMPUTEX主題演講中正式宣布，輝達海外總部將可望落腳台北北投士林。台北市長蔣萬安受訪表示，竭誠歡迎，並且一定會給予一切必要行政上面支持。

輝達海外總部選址備受矚目，有許多縣市長極力爭取。黃仁勳今天宣布總部名字將取名為NVIDIAConstellation，意即NVIDIA星座，他說也可說是「星群」；輝達台灣工程師團隊已超過現有辦公室可以容納，要打造「星群」，位在北投士林。

蔣萬安今天應邀參加黃仁勳演講，他在會後受訪說，黃仁勳在演講中提到輝達未來海外總部會選擇在台北，竭誠歡迎，並且一定會給予一切必要行政上面支持。

蔣萬安表示，相信所有台北市民及市府團隊非常期待未來AI產業整體發展，可以帶給全世界、台灣及台北市新的契機，讓台北成為AI全球的動力（Powerhouse）。

蔣萬安說，黃仁勳是AI代表領導人物，他會中宣布AI新產品及布局，對於台北市而言，不管產業發展或是運用AI治理都有深刻見解。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

延伸閱讀

【專家之眼】AI無國界？從黃仁勳遊走美中台的神操作

「Hopper不再供中」 黃仁勳：高階晶片未轉賣 太重了難走私

蹭黃仁勳？趙少康批賴清德丟臉：世壯運開幕做這事更漏氣

世壯運4萬人次參賽 大咖名人多...蔣萬安出賽時間曝光

相關新聞

【重磅快評】黃仁勳擘劃的願景 賴政府能夠實現嗎

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台後馬不停蹄，前天才在雙北世壯運手執聖火，今天早上就在台北電腦展進行專題演講，這位科技...

AI教父黃仁勳回台掀「仁來瘋」！2字評價台灣人 外媒曝保鑣壓力大

路透報導，全球晶片龍頭輝達執行長黃仁勳回台灣再度掀起「仁來瘋」（Jensanity），不光媒體記者如影隨形，還有許多粉絲...

黃仁勳：通用機器人將開啟下一個兆級美元產業

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天演講指出，代理人工智慧（AI）的本質是理解、思考和行動，透過...

輝達台灣總部沒選桃園市青埔 桃市府說話了

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在台北國際電腦展首場主題演講中，宣布輝達台灣總部將設在台北市北投士林。先前積極爭取輝...

輝達選址士北科 新壽解約或租賃？北市議員質詢猛追

輝達執行長黃仁勳今公布台灣總部落腳士北科，台北市議會今下午對此質詢產發局及地政局，議員質詢，目前輝達確切在士北科選址？依...

輝達GPU前進記憶體儲存櫃 台系兩模組廠入列

因應AI訓練需建置大量模型，如何將這些建模資訊能有效置放在儲存系統而不會讓心血白費重置 ，輝達執行長黃仁勳今日宣布NVI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。