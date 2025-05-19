黃仁勳宣布輝達設廠北士科 藍綠白支持但「2問題」需解決

輝達執行長黃仁勳今日宣布，台灣總部將設在北士科，市長蔣萬安表示台北市長蔣萬安「竭誠歡迎，一定會給予一切必要的行政支持」。藍綠白議員也樂觀其成，但也提醒市府包含後續合約洽談，交通問題務必要做好配套，不要讓外界有模糊空間

民眾黨議員黃瀞瑩表示，對於輝達設廠樂觀其成，市府接下來再合作洽談過程中也應出面與民眾說清楚，不要有模糊空間，以及現在民眾最憂心的交通問題，尤其周邊現在仁寶、輝達尚未進駐就已塞車，周邊交通包含北投通往市區、淡北大橋等，市府要加快速度規畫，不要再拖延。

國民黨議員張斯綱表示，他是第一個爭取輝達在北士科設廠，這項合作對於北市府、輝達、新光是三贏解方，將過去爭議問題解決外，新光也可以將地上權賣給輝達，北士科距離內科也不遠，蔣市府在此波招商相當成功，過程中很低調，也沒有敲鑼打鼓，可預期未來交通將成為一大問題，市府也要加快速度包含車站、道路動線都要讓北士科更好出入。

民進黨議員陳賢蔚也說，輝達是全球龍頭公司，有這樣超一流的國際企業落腳北士科，將會帶來大量海內外協力夥伴、上下游產業資源及全球科技人才，市政府應立即通盤檢討，現行北士科法規限制、交通及雙語硬體的規劃、國際人才來台服務資源，是否符合目前AI產業及外資廠商的需求，也必須趕緊做出調整。

民進黨議員鍾佩玲表示，樂見輝達落腳北士科不過其中幾個問題需要市府盡速提出解決方案，包含地上權，如果輝達選擇基地真的是傳聞中的T17、T18，市府與新光簽訂的合約到底要該怎麼處理，是市府主動解約？還是技術性讓新光轉售轉租地上權？都必須要講清楚，不容有模糊空間。