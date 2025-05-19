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輝達總部落腳北士科 專家：為士林北投房市打強心針
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日在台北國際電腦展（COMPUTEX）演講中宣布，輝達總部確定落腳台北市北投士林科技園區（簡稱北士科）。對此，房市專家指出，此一落點將加速北市最後一塊科技園區拼圖成形，亦為士林、北投區沉寂許久的房市注入一劑強心針。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，輝達最終選定北士科，與該區尚未完全開發、交通便利，以及地方政府全力支持等因素密切相關。以輝達的產業地位與業態來看，進駐北士科將加速北市科技產業版圖的整合與成形。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，黃仁勳點名的北士科軟橋段地上權開發案，基地總面積接近4公頃，目前尚未動工，規劃彈性大，開發潛力十足。由於該案地主為台北市政府，現階段得標廠商僅一家企業，未來協調溝通空間相對單純；此外，軟橋段鄰近捷運紅線站點，生活機能可仰賴明德、芝山等既有商圈支撐，加上北士科已有眾多國內外科技大廠進駐，具備完整的產業聚落雛形，成為輝達選址的重要競爭者。
徐佳馨表示，目前北士科區域的新案供給不多，且大多推案時間落在2022年下半年，當時房市氣氛疲弱，導致不少擁地大型建商選擇暫緩推案。在輝達落腳的消息帶動下，有望有效去化現有案量，甚至推升區域房價，掀起新一波房市行情。
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