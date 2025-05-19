快訊

輝達宣布與台積、鴻海及政府聯手打造大型超級電腦 作為台灣AI基礎建設基石

女兒「全美第一商學院」三主修超狂學霸 蔣雅淇自嘲：媽媽土了！

「很痛不會輕一點」男暴打女牙醫臉部受創流血 落跑後又自行投案

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達總部落腳北士科 專家：為士林北投房市打強心針

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳今天在北流舉行主題演講中，最後終於宣布，台灣總部將設在北士科。 記者林俊良／攝影
輝達執行長黃仁勳今天在北流舉行主題演講中，最後終於宣布，台灣總部將設在北士科。 記者林俊良／攝影

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳今日在台北國際電腦展（COMPUTEX）演講中宣布，輝達總部確定落腳台北市北投士林科技園區（簡稱北士科）。對此，房市專家指出，此一落點將加速北市最後一塊科技園區拼圖成形，亦為士林、北投區沉寂許久的房市注入一劑強心針。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，輝達最終選定北士科，與該區尚未完全開發、交通便利，以及地方政府全力支持等因素密切相關。以輝達的產業地位與業態來看，進駐北士科將加速北市科技產業版圖的整合與成形。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，黃仁勳點名的北士科軟橋段地上權開發案，基地總面積接近4公頃，目前尚未動工，規劃彈性大，開發潛力十足。由於該案地主為台北市政府，現階段得標廠商僅一家企業，未來協調溝通空間相對單純；此外，軟橋段鄰近捷運紅線站點，生活機能可仰賴明德、芝山等既有商圈支撐，加上北士科已有眾多國內外科技大廠進駐，具備完整的產業聚落雛形，成為輝達選址的重要競爭者。

徐佳馨表示，目前北士科區域的新案供給不多，且大多推案時間落在2022年下半年，當時房市氣氛疲弱，導致不少擁地大型建商選擇暫緩推案。在輝達落腳的消息帶動下，有望有效去化現有案量，甚至推升區域房價，掀起新一波房市行情。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

延伸閱讀

輝達北士科雀屏中選..蔣萬安曝心情：我會有接不完電話

吸金22億經濟重犯徐少東傳逃日本 接觸日本手法曝：狂蹭黃仁勳

黃仁勳：輝達變身基建公司 AI將如電力、網路無所不在

黃仁勳主題演講開講 這些產業大咖全來了

相關新聞

輝達北士科雀屏中選..蔣萬安曝心情：我會有接不完電話

輝達執行長黃仁勳今宣布，台灣總部將設在北士科。台北市長蔣萬安今天下午出席世壯運橄欖球開球，看得出來心情相當開心，蔣受訪表...

輝達台灣總部選定士北科 是否落腳新壽T17、18產發局回應了

輝達執行長黃仁勳今日終於宣布，台灣總部將設在台北的北士科。至於是否選定新光人壽的T17、T18用地？產發局長陳俊安說，士...

海外總部確定落腳北市？ 蔣萬安現身北流聽黃仁勳演講

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台參加台北國際電腦展，今天上午11時在台北流行音樂中心主題演講。據了解，原本今天上午無...

輝達海外總部落腳北士科 蔣萬安：會給予一切支持

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在COMPUTEX主題演講中正式宣布，輝達海外總部將可望落腳台北北投士林。台北市長蔣...

獨／輝達總部落腳北士科 新壽可能採取二階段合規北市府規定

輝達選定新光人壽旗下的北士科土地用以興建總部，新壽將如何從台北市政府的「地上權招標」規定解套？據知情人士透露，新壽先前已...

黃仁勳宣布輝達設廠北士科 藍綠白支持但「2問題」需解決

輝達執行長黃仁勳今日宣布，台灣總部將設在北士科，市長蔣萬安表示台北市長蔣萬安「竭誠歡迎，一定會給予一切必要的行政支持」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。