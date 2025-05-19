黃仁勳主題演講談AI、機器人 宣布台北總部落腳北市科
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在主題演講中播放Blackwell生產過程的影片，表示從晶圓上蝕刻的第一個電晶體，到鎖緊Blackwell機架的最後一顆螺絲，每個步驟都承載著合作夥伴的奉獻，強調Blackwell是一個科技奇蹟，更是台灣科技生態系統卓越成就的證明，並再次謝謝台灣。
黃仁勳今天上午發表台北國際電腦展（COMPUTEX）首場主題演講，談及輝達在生成式人工智慧（AI）的擴張、與鴻海和廣達等台廠持續深化的夥伴關係，及如何應對日益加劇的關稅憂慮。並宣布台灣總部落腳北市科等重大訊息。
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