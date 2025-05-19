輝達落腳北士科！建商全樂了 專家：有望再掀新行情

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日宣布，輝達台灣新總部將落腳北士科，專家認為，輝達進駐後，為區域房市注入強心針，有望再掀新行情。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，輝達最後花落北士科，該區目前未完全開發，加上交通便利，且有地方政府全力支援，應是雀屏中選的主因。

徐佳馨表示，以輝達業態與產業地位，順利落腳北士科將加速北市最後一塊科技園區拼圖成形，對於寂寞已久的士林北投區房市將會是一劑強心針。

目前該區域新案供給不多，且推案時間在2022下半年，房市當時已經疲軟，促使許多擁地的大型建商暫緩推案，此次應能有效去化區域案量，甚至再掀李新行情。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，黃仁勳宣布輝達總部確定坐落在北士科，被點名的北士科軟橋段地上權開發案，基地總面積將近4公頃，目前尚未動工，規劃彈性大；加上該開發案的地主為台北市政府，現今得標廠商也只涉及一家企業，溝通協調的機會較大；且軟橋段距離既有的捷運紅線站點不遠，生活機能可仰賴明德、芝山的既有商圈供應，國內外各大科技廠也早已在北士科插旗拓點，使北士科成為爭取輝達總部的有力競爭者。