輝達北士科雀屏中選..蔣萬安曝心情：我會有接不完電話
輝達執行長黃仁勳今宣布，台灣總部將設在北士科。台北市長蔣萬安今天下午出席世壯運橄欖球開球，看得出來心情相當開心，蔣受訪表示，市府竭誠歡迎，一定會給予各項協助，對全世界、對台灣、台北來講是帶來未來AI產業發展新契機，也讓北市成為全球AI佈局重要power house。
媒體追問蔣，北士科雀屏中選的原因？蔣萬安說，會中黃仁勳執行長當然提到宣布會在北投士林，二方面他也開玩笑，希望大家能夠踴躍表達，希望輝達落腳台北的心聲，蔣說，他旁邊還有一個外國友人開玩笑說，「你會有接不完的電話」。
蔣萬安表示，他首先非常感謝今天輝達邀請他去參加黃仁勳的專題演講，黃仁勳執行長身為AI領導人物，他今天在演講確實發布許多新的AI產品的全球佈局。對台北市來說，不管是整體展業發展，以及利用AI在城市治理，都給我們非常重要洞見。
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台參加台北國際電腦展今天上午11時在台北流行音樂中心主題演講。蔣萬安今天上午10時40分突然現身北流，聽黃仁勳演講，就讓外界認為，輝達海外總部應該就是確定落腳北市。
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