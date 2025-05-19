輝達落腳北市科…新北2處曾候選 她嘆「當初感覺很有望」

輝達執行長黃仁勳今宣布海外總部地點，將落腳在北士科T17、T18地上權素地。新北市先前頻向輝達拋出橄欖枝如今落空，經發局長盛筱蓉說，新北曾候選的地點有新店寶高園區、林口國際媒體園區，前後場勘5次「感覺很有希望」。

輝達台灣總部選址條件，包含至少3公頃土地、打造3至5層樓的低密度建築，外觀復刻輝達矽谷總部的太空星際戰艦建築，成為科技地標。黃仁勳公布前，便傳出最有可能座落在北士科T17、T18 二塊共3.89公頃土地，為北市第三科技園區，旁邊T16有仁寶總部，還有華碩、和碩、英業達等大型企業，形成完整產業鏈。