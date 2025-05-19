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輝達總部確定落腳北士科 專家：具產業聚落優勢

中央社／ 台北19日電
輝達執行長黃仁勳今天在北流舉行台北電腦展首場主題演講。終於宣布，台灣總部將設在台北的北投士林即北士科。聯合報系記者林俊良／攝影
輝達執行長黃仁勳今天在北流舉行台北電腦展首場主題演講。終於宣布，台灣總部將設在台北的北投士林即北士科。聯合報系記者林俊良／攝影

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳今天宣布海外總部將設在北投士林，也就是北士科。房市專家分析，北士科具備土地規模、交通與產業聚落優勢，確實是適合選項。

住展雜誌發言人陳炳辰向中央社記者表示，北士科是台北市重點發展、最新規劃的區域，周邊有芝山捷運站、對外聯絡道路、舊市區商圈利用，未來勢必會陸續開發，因此成為熱門選項。

他說，北士科除了具有龐大土地，符合輝達所需規模之外，也具有發展性，現階段房價也有所表現，新案在每坪均價新台幣110萬元，最高則突破140萬元，未來躍上150萬元都不意外。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，輝達最後花落北士科，此區目前未完全開發，加上交通便利，且有地方政府全力支援，應是雀屏中選的主因。以輝達業態與產業地位，順利落腳北士科將加速北市最後一塊科技園區拼圖成形，對於寂寞已久的士林北投區房市將會是一劑強心針。

目前該區域新案供給不多，且推案時間在2022下半年，房市當時已經疲軟，促使許多擁地的大型建商暫緩推案，本次應能有效去化區域案量，甚至再掀新行情。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，黃仁勳宣布輝達總部確定在北士科，被點名的北士科軟橋段地上權開發案，基地總面積將近4公頃，目前尚未動工，規劃彈性大；加上此開發案的地主為台北市政府，現今得標廠商也只涉及一家企業，溝通協調的機會較大。

由於軟橋段距離既有的捷運紅線站點不遠，生活機能可仰賴明德、芝山的既有商圈供應，國內外各大科技廠也早已在北士科插旗拓點，使北士科成為爭取輝達總部的有力競爭者。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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